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Reacciones y polémica del Elche - Real Madrid de la Liga
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Elche - Real Madrid y el resto de encuentros de la jornada liguera
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Fran Guaita, en SER, sobre la situación del Valencia: "Ernesto Valverde dijo que no a Braulio de manera cortés. Braulio ha parado máquinas, tiene que pasar al Plan B y ese depende de la parte económica y una reunión con club el próximo jueves".
Fermín Suárez, en SER, sobre el gol del Rayo ante el Espanyol: "Moscardo ha enviado un globo totalmente errático que es el que provoca la transición del Rayo. Luego la defensa se hunde mucho".
¡Bienvenidos al directo de reacciones y polémica de la jornada! Aquí podrás seguir todo lo que se diga sobre los partidos de hoy en LaLiga EA Sports.
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