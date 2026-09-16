Expertos en derecho deportivo avisan a Messi sobre el Eldense: “Puede comprarlo sin vender la UE Cornellà, pero tendrá que renunciar al control de uno de los dos”

Leo Messi se convertirá oficialmente en las próximas horas en el nuevo propietario del Club Deportivo Eldense, de la Segunda División española. El argentino se hará con el 100% del conjunto azul y rojo, y eso ha reabierto el debate jurídico sobre la multipropiedad de clubes en España.

Y es que Messi ya controlara desde abril un paquete mayoritario de la UE Cornellà, un club catalán de la Tercera RFEF, con la compra de aproximadamente el 85% de su capital social. En este sentido, los abogados Fede Segura y Guillem Navarro, especialistas en derecho deportivo del despacho RocaJunyent, analizan las claves de una operación que obligará a los asesores del futbolista a diseñar una estructura societaria muy precisa.

Según explican, buena parte de la opinión jurídica ha sostenido que la normativa española permitiría esta doble propiedad por el hecho de no pertenecer "CD Eldense y UE Cornellà a la misma categoría". Sin embargo, los letrados de RocaJunyent advierten de que ese argumento "cae por sí solo", ya que los filiales de ambos clubes sí compiten en la misma categoría (Tercera Federación), aunque en grupos geográficos distintos, lo que podría llevarles a cruzarse en un futuro playoff de ascenso.

Con todo, Segura y Navarro señalan que "el argumento más relevante" no depende de en qué categoría jueguen los primeros equipos, sino de lo que establece la Ley del Deporte y el Real Decreto sobre sociedades anónimas deportivas. La norma es clara, explican: ningún accionista puede "ostentar una participación igual o superior al 5% en los derechos de voto de una SAD" y, al mismo tiempo, otro porcentaje igual o superior en otra sociedad que compita en la misma modalidad deportiva, aunque sea en categorías distintas.

Aplicado al caso Messi, la consecuencia sería que, si el argentino mantiene ese porcentaje en la UE Cornellà, "la adquisición directa del 100% de los derechos de voto del CD Eldense no resultaría compatible" con la normativa vigente. "Y ello con independencia de que ambos clubes compitan actualmente en categorías o grupos distintos", dicen.

Eso no significa, aclaran los abogados, que Messi deba elegir entre uno u otro club. La clave está en distinguir "entre la titularidad económica de un club y el porcentaje de derechos de voto que lleva aparejado". Según RocaJunyent, la ley "no prohíbe que una misma persona tenga intereses económicos en dos clubes", sino que "limita la participación simultánea en sus derechos de voto".

Por tanto, existirían fórmulas jurídicas para que el futbolista se quede con el 100% del capital del Eldense sin renunciar a su posición mayoritaria en el Cornellà, siempre que la distribución de esos derechos "respete los límites establecidos por la normativa española y el criterio del CSD".

"Los asesores legales de Messi tendrán, por tanto, que encontrar alguna jugada imaginativa, emulando a su cliente — esta vez en los despachos — que permita encajar la propiedad de ambos clubes dentro de esos límites", explican. "Leo Messi podría comprar el 100% del CD Eldense, ostentando también la mayoría de la propiedad de la UE Cornellà, siempre y cuando renuncie a los derechos políticos (voz y voto en la gestión y administración) de uno de los dos clubes y no otorgue dichos derechos a una persona física o jurídica vinculada a Messi (o a la sociedad controlada por Messi que adquiera los clubes) o que actúe por cuenta del jugador argentino, impidiendo ello que Leo Messi cediera a un familiar directo o a uno de sus asesores los derechos políticos de uno de los dos clubes."

Los letrados recuerdan además que esta interpretación tiene precedente. En 2014, el Consejo Superior de Deportes denegó la compra de acciones del Cádiz CF por parte de una sociedad vinculada a la familia del entonces presidente del Granada CF, al apreciar que se buscaba "el control simultáneo de dos clubes de la misma modalidad deportiva" a través de un vehículo familiar interpuesto. Un supuesto, subrayan, "exactamente el mismo" al que podría plantearse entre los filiales del Eldense y el Cornellà: "En aquel caso, igual que en el caso que nos ocupa, el filial del Granada competía en la misma categoría que el Cádiz, exactamente el mismo supuesto que se reproduciría entre el filial del Eldense y la UE Cornellà, que pueden enfrentarse en un eventual playoff de ascenso".

La conclusión de RocaJunyent es clara: Messi "puede convertirse simultáneamente en propietario del CD Eldense y la UE Cornellà", pero tendrá que renunciar a la gestión y el control de uno de los dos, sin ceder esos derechos políticos a ningún familiar o persona vinculada a él, para evitar que el CSD bloquee la operación.

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"Un nuevo dribling —esta vez societario— para evitar la denegación del Consejo Superior de Deportes a la operación de compraventa", finalizan.