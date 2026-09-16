¿Qué tiempo hará en Barcelona a la hora del partido entre Barça y Racing?

El FC Barcelona se ha acostumbrado a jugar bajo el temporal. Los azulgranas reciben este miércoles a las 21:30 horas al Racing en un encuentro que podría estar pasado por agua, como ya sucedió hace justo siete días contra el Feyenoord en la Champions. Los meteorólogos alertan de fuertes lluvias en la capital catalana desde este mediodía hasta el jueves por la mañana.

'Meteocat', el servicio meteorológico de Catalunya, activó este pasado martes el aviso amarillo en el Barcelonès, que durará desde este miércoles a las 14 horas hasta el jueves alrededor de las 8 horas. Durante esta mañana, el citado radar ha vuelto a lanzar un aviso de tormentas fuertes entre las 20 horas del miércoles y las 2 horas del jueves, que afectaría de lleno al compromiso liguero.

Sin embargo, 'Aemet', la Agencia Estatal de Meteorología, predice que solo lloverá a las 14 horas, mientras que volverán a caer unas gotas a partir de las 23 horas, en los compases finales del duelo entre Barça y Racing, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga. Por su parte, 'eltiempo.es' establece un pronóstico acorde con el servicio de meteorología catalán, pues vaticinan precipitaciones durante toda la tarde, con mayor intensidad antes del partido.

Por otro lado, Jordi Carbó, meteorólogo español, también ha predicho que el chaparrón amainará durante el encuentro. "A partir del mediodía puede haber chubascos en cualquier momento. Hasta las 19 o las 20 horas lloverá, pero luego parará. Podrían aparecer precipitaciones de nuevo después del partido", explicó en declaraciones a la 'Cadena SER'.

El Barça ya tuvo que jugar esta temporada un partido pasado por agua, hace escasos siete días, cuando los azulgranas recibieron en la Champions al Feyenoord. El choque europeo dio comienzo con una intensa lluvia que se prolongó hasta el minuto 30 y que obligó a los seguidores del FC Barcelona a resguardarse bajo el techo del Camp Nou. La segunda parte transcurrió con total normalidad y los catalanes se impusieron con comodidad a los neerlandeses por 5-1.