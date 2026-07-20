Así queda el palmarés de Mundiales: España se queda a uno de Argentina y asciende en el ranking

España lo ha vuelto a hacer. Después de una final histórica contra Argentina, el combinado español logró su sueño más preciado 16 años después y se coronó como campeón del mundo por segunda vez. La cima del fútbol es suya de nuevo.

La selección española culminó de la mejor manera posible un Mundial extraordinario, en el que fue creciendo con el paso de las rondas hasta alcanzar su mejor nivel en los partidos decisivos. Después de superar a algunas de las grandes potencias del torneo, España consiguió imponerse también a la vigente campeona y añadió la segunda estrella a su camiseta.

Ferran Torres anota el gol que abrió el marcador. / RONALD WITTEK / EFE

El triunfo sitúa a esta generación en un lugar privilegiado dentro de la historia del fútbol español y de la historia en general. Tras la inolvidable conquista de Sudáfrica 2010, España vuelve a levantar la Copa del Mundo y mantiene su pleno en finales: dos disputadas y dos ganadas. Y es que con este segundo título, la selección española asciende en el palmarés histórico del Mundial y se acerca un poco más a las grandes dominadoras de la competición.

Así está el ranking de títulos del Mundial

Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) Alemania: 4 títulos (1954, 1974, 1990 y 2014) Italia: 4 títulos (1934, 1938, 1982 y 2006) Argentina: 3 títulos (1978, 1986 y 2022) España: 2 títulos (2010, 2026) Francia: 2 títulos (1998 y 2018) Uruguay: 2 títulos (1930 y 1950) Inglaterra: 1 título (1966)

En primera posición sigue estando Brasil, con 5 títulos. Le siguen de cerca Alemania e Italia con 4, mientras que Argentina se queda con 3. España se queda con 2, los mismos que Francia y Uruguay. Inglaterra cierra la lista con 1 título. Solamente ocho selecciones han levantado la Copa del Mundo en su historia.

Noticias relacionadas

Desde SPORT te actualizamos sobre todas las noticias del Mundial de fútbol, con las mejores reacciones y análisis de la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina.