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Levante - Barcelona, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Sigue el minuto a minuto del Levante - Barça (16.15h; M+LaLiga) de la jornada 5 de LaLiga EA Sports

Los jugadores del Barça celebran unos de sus goles contra el Valencia en Mestalla en el partido de LaLiga 2026/27

Los jugadores del Barça celebran unos de sus goles contra el Valencia en Mestalla en el partido de LaLiga 2026/27 / Europa Press

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Juan Manuel Díaz

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