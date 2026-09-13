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Levante - Barcelona, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue el minuto a minuto del Levante - Barça (16.15h; M+LaLiga) de la jornada 5 de LaLiga EA Sports
Por el momento, ya sabemos que Lamine y sus compañeros estrenan en el Ciutat de València nueva equipación:
Mientras llegan más novedades y se conocen las alineaciones oficiales de Luis Castro y Hansi Flick, os dejamos con nuestra previa del partido en la que contemplamos varias novedades en el once inicial:
En cuanto al Barça, por el momento el equipo se encuentra en su hotel de concentración y pronto se desplazará hasta el estadio, mientras que se celebra el almuerzo de directivas en el que Rafa Yuste ha defendido una vez más la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro.
Hoy, el conjunto azulgrana se mide al conjunto granota en el Ciutat de València con la intención de mantener los tres puntos de ventaja respecto a un Real Madrid que, pese a las dudas y las protestas, se impuso al Rayo Vallecano por 4-1.
¡Bienvenidos a los directos de SPORT.es! Vamos a seguir todas las incidencias del Levante-Barça de la Jornada 5 de LaLiga 2026/27, en la que el conjunto de Hansi Flick se ha mantenido hasta el momento intratable, sumando los 12 puntos en juego en sus primeros cuatro encuentros frente a Elche (0-5), Athletic (2-0), Rayo (5-2) y Valencia (0-5).
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