La reflexión de Ayuso tras las críticas a Madring: "Todo lo que tenga que ver con un éxito nacional que venga bien a Madrid lo odian"

Después de un intenso fin de semana, Madring cerró sus puertas este domingo hasta el próximo mes de septiembre, cuando el campeonato de Fórmula 1 2027 regresará al trazado madrileño.

Superado el esperado estreno del Gran Premio de España, toca hacer balance de lo que ha dado de sí una larga semana de eventos, celebraciones, competición y algunas críticas a un trazado complejo y con pocas posibilidades para los adelantamientos.

Entre las voces que han hecho valoración del evento se encuentra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien destacó los aspectos positivos de la ciudad respecto a la cita. "Estamos encantados con el resultado de este Gran Premio de España de Formula 1 porque, primero, es el Gran Premio de todos los españoles y segundo, porque a ojos de todo el mundo, se ha visto una ciudad abierta, acogedora, bien organizada, con unos grandes servicios públicos que permitían ir al centro en 15 minutos, al lado del aeropuerto donde ha habido mucha flexibilidad por parte de la gente que ha colaborado para que todo fuera un éxito", explicó la presidenta madrileña en una comparecencia ante los medios.

Isabel Diaz Ayuso , en el paddock / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

"La verdad es que saber que estamos entre esos circuitos internacionales a nosotros nos llena de orgullo porque eso siempre es bueno para todos", aseguró la mandataria tras el Gran Premio.

Por otro lado, Ayuso arremetió contra los críticos y lanzó un mensaje al Gobierno central que, según ella, "no ha tenido ningún interés en el Gran Premio de F1 teniendo en cuenta, insisto, que es el de España".

"No entiendo para qué tenemos 22 ministerios si ninguno se ha molestado en acercarse. Lo único que han intentado es deslucirlo constantemente buscando siempre los fallos para ver si se hundía como hicieron con La Vuelta ciclista a España y esto es solo porque se organiza en Madrid", reflexionó.

Isabel Diaz Ayuso, en el podio / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Mucho la Roja, la selección nacional... mentira. Todo lo que tenga que ver con España, con un éxito nacional que venga bien a Madrid lo odian. Es que ni siquiera han disimulado yendo 1 de 22, que anda que no hay Ministerios, hay el doble que en cualquier otra etapa anterior, creo que haber estado con nosotros hubiera sido un detalle", zanjó al respecto la presidenta de la Comunidad de Madrid.