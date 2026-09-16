Nicolás Escudé, extenista: “Zverev todavía no forma parte del 'Big Three' junto a Alcaraz y Sinner. Djokovic se convirtió en el momento en que empezó a vencer a Nadal y Federer; ese no es su caso”

Alexander Zverev ha sido probablemente el jugador con mejor rendimiento esta temporada y así lo ha demostrado sumando dos Grand Slams a un palmarés que hasta este año no contaba con ninguno. A pesar de ganar títulos muy importantes, no todo el mundo valora sus victorias con el mismo mérito.

Ese ha sido el caso de Nicolás Escudé, exnúmero 17 del mundo y semifinalista del Open de Australia, quien ha asegurado que el tenista germano no está al mismo nivel que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

A pesar de ocupar la segunda posición en el ránking, Escudé considera que realmente será un digno ganador de grandes cuando consiga vencer al italiano y al español en grandes citas como los Grand Slams.

"Todavía no forma parte del 'Big Three' junto a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Él formará parte de ello cuando gane Grand Slams al vencerlos", aseguraba el extenista.

El tercero en discordia... ¿A quién recuerda?

Y es que la posición de Zverev como el tercero en discordia recordó a los inicios de Novak Djokovic como el villano entre la querida pareja tenística de Roger Federer y Rafael Nadal: "Cuando Novak Djokovic empezó a competir con Rafael Nadal y Roger Federer, se convirtió en parte del Big Three en el momento en que empezó a vencerlos", apuntaba.

Ese fue el ejemplo que puso el francés para comparar el pasado con un presente que considera que no se ha materializado aún: "Ese no es el caso de Zverev todavía. Pero la temporada que acaba de tener fue increíble", concluyó el tenista.

Esta cuestión de si Zverev está a la altura o no de Sinner y Alcaraz será algo que le perseguirá prácticamente durante toda su carrera. De hecho, tras consagrarse como el campeón del US Open, le preguntaron en la posterior rueda de prensa quién creía que era el mejor jugador del mundo en este momento y el germano lo tuvo claro.

Zverev elige quién es el mejor tenista

"Con Sinner lesionado y Alcaraz volviendo de una lesión… ahora mismo, probablemente sí… Hace 4 o 5 meses, cuando ambos estaban sanos, perdía contra Jannik todo el tiempo. Si todos están sanos, creo que Jannik sigue por delante", dijo Zverev argumentando la superioridad del italiano frente a cualquiera.

Aunque también apuntó que, en caso de que ambos estuvieran en sus plenas capacidades, la respuesta no la tendría tan clara: "Ambos sanos y ambos en la cima de su juego, tal vez no", confesó el germano.

El gran beneficiario de las grandes ausencias

No obstante, la realidad es que Zverev ha ganado en citas importantes en momentos en los que ni estaba Jannik Sinner ni Carlos Alcaraz. Así sucedió tanto en Roland Garros como en el US Open, donde acabó siendo el campeón. En cambio, en Wimbledon, donde sí se topó con el italiano en la final, Sinner fue quien ganó.

Casi tres meses han pasado entre París y Nueva York para que Zverev consiga lo que tanto tiempo llevaba buscando: un Grand Slam.

En el último grande del año, donde partía como cabeza de serie número uno, tras la ausencia inesperada de Sinner, demostró que ahora es un jugador diferente, sin el peso que llevaba años cargando. Solo el tiempo dirá si su progresión como jugador es cosa de suerte o de una verdadera mejoría.