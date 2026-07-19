Así está la clasificación de máximos goleadores y la Bota de Oro del Mundial 2026: Doblete de Mbappé, que ya es pichichi histórico por encima de Messi

El Mundial 2026 está a las puertas de su final. A falta del partido final todavía por disputarse entre España y Argentina por el título, la disputa por el tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo ha permitido a Kylian Mbappé tomar la primera posición en la lucha por ser el máximo goleador de la presente edición.

El delantero francés no pudo alcanzar la final tras caer contra España, pero todavía se guardó una última bala para ampliar su cuenta particular goleadora. Llegaba al partido contra Inglaterra para jugarse el tercer y cuarto puesto empatado a goles con Leo Messi, pero en segunda posición por su menor número de asistencias.

Kylian Mbappé, pichichi del Mundial / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin embargo, el duelo contra los ingleses trajo buenas noticias a nivel individual a Mbappé, que volvió a ver puerta en dos ocasiones se puso con 10 dianas en su récord particular. Lo hizo en la segunda parte para recortar el 0-4 recibido en la primera parte, concretamente el 1-4 y el 3-4. Se convirtió, a su vez, en el máximo goleador histórico de los Mundiales por encima de Messi con 22 goles.

Noticias relacionadas

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026?

Kylian Mbappé (Francia): 10 goles Lionel Messi (Argentina): 8 goles Erling Haaland (Noruega): 7 goles Harry Kane (Inglaterra): 6 goles Jude Bellingham (Inglaterra): 6 goles Mikel Oyarzabal (España): 5 goles Ousmane Dembélé (Francia): 5 goles Vinicius Junior (Brasil): 4 goles Quiñones (México): 4 goles Ismaïla Sarr (Senegal): 4 goles

Cada partido, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada encuentro.