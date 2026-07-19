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MUNDIAL 2026

Así está la clasificación de máximos goleadores y la Bota de Oro del Mundial 2026: Doblete de Mbappé, que ya es pichichi histórico por encima de Messi

Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 antes de la final y cuántos goles han marcado Messi, Haaland, Mbappé, Mikel Oyarzabal y el resto de aspirantes al galardón

Kylian Mbappé, pichichi del Mundial

Kylian Mbappé, pichichi del Mundial / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alberto Teruel

Barcelona

El Mundial 2026 está a las puertas de su final. A falta del partido final todavía por disputarse entre España y Argentina por el título, la disputa por el tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo ha permitido a Kylian Mbappé tomar la primera posición en la lucha por ser el máximo goleador de la presente edición.

El delantero francés no pudo alcanzar la final tras caer contra España, pero todavía se guardó una última bala para ampliar su cuenta particular goleadora. Llegaba al partido contra Inglaterra para jugarse el tercer y cuarto puesto empatado a goles con Leo Messi, pero en segunda posición por su menor número de asistencias.

Kylian Mbappe of France looks on during the FIFA World Cup 2026 Bronze Medal Match match between France and England at Miami Stadium on July 18, 2026 in Miami Gardens, United States. AFP7 18/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Kylian Mbappé, pichichi del Mundial / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin embargo, el duelo contra los ingleses trajo buenas noticias a nivel individual a Mbappé, que volvió a ver puerta en dos ocasiones se puso con 10 dianas en su récord particular. Lo hizo en la segunda parte para recortar el 0-4 recibido en la primera parte, concretamente el 1-4 y el 3-4. Se convirtió, a su vez, en el máximo goleador histórico de los Mundiales por encima de Messi con 22 goles.

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¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026?

  1. Kylian Mbappé (Francia): 10 goles
  2. Lionel Messi (Argentina): 8 goles
  3. Erling Haaland (Noruega): 7 goles
  4. Harry Kane (Inglaterra): 6 goles
  5. Jude Bellingham (Inglaterra): 6 goles
  6. Mikel Oyarzabal (España): 5 goles
  7. Ousmane Dembélé (Francia): 5 goles
  8. Vinicius Junior (Brasil): 4 goles
  9. Quiñones (México): 4 goles
  10. Ismaïla Sarr (Senegal): 4 goles

Cada partido, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 con actualizaciones al término de cada encuentro.

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