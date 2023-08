Sigue en directo el sorteo de la fase de grupos de la Champions League

17:50

MANOS INOCENTES

Por cierto, las manos inocentes (sí, los de las supuestas bolas calientes) en el sorteo que comienza en nada serán Éric Abidal (ex Barça, Olympique de Lyon...) y Ashley Cole (ex Chelsea, Arsenal...). Veremos si el bueno de Éric da suerte al Barça. No olvidemos que fue director deportivo con Bartomeu.