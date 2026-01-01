Las 10 perlas de La Masia a seguir en el 2026

No es ni una alineación ni una selección de los mejores jugadores del fútbol base del Barça. Tampoco es una lista de las perlas que más rendimiento han ofrecido en las últimas temporadas.

La cantera blaugrana es tan rica y productiva que elaborar un listado de diez futbolistas que pueden sorprender y brillar en los próximos doce meses es muy complicado.

Y lo es porque dejar fuera de esta lista a joyas del nivel de Baba Kourouma, Adrián Guerrero, Xavi Miràngels, Raúl Expósito, Michal Zuk, Hugo Garcés, Guiu Xuclà, Héctor Asumu, Ruslan Mba, Fode Diallo, Guillem Balcells o Hugo Galdeano es una locura.

Michal Zuk deslumbró con el Juvenil A / FCB

Los citados y muchos otros son de un nivel increíble y esta es la gran ventaja de la cantera blaugrana. Los focos los podemos centrar en algunos futbolistas muy prometedores pero siempre hay otros que destacan con una fuerza inesperada.

Ebrima celebra con euforia un gol del barça en la Youth League / Dani Barbeito

Es una lista de jugadores que pueden deslumbrar en este 2026. Representa una mezcla de lo exhibido en sus trayectorias y del potencial que han dejado intuir. Pensamos que pueden ser los siguientes Dro, Jofre Torrents o Toni que llaman con fuerza las puertas del primer equipo. Todos ellos rebosan talento y personalidad para seguir evolucionando y soñar con dar algún día el salto a la élite.

Síganlos de cerca porque son muy buenos y que sepan que esta lista elaborada por Sport responde también a un sesgo inevitablemente subjetivo pero siempre honesto y sin ninguna presión ni condicionante más allá del gusto y el criterio puramente deportivo.

EBRIMA TUNKARA (15 años)

El gambiano es una de las grandes esperanzas de La Masia. Siendo cadete ya se ha convertido en un titular habitual del Juvenil A. Ebrima Tunkara transmite ilusión en cada toque de balón que realiza con la pierna izquierda. Técnicamente es un gran jugador pero además su carrocería es muy potente.

La capacidad de desequilibrio de este niño de 15 años es muy difícil de frenar ya que se trata de un futbolista imprevisible. Ebrima es muy veloz y potente con espacios pero también sabe manejarse con habilidad ante defensas cerradas.

Ebrima jugó de 10en el campo del Brujas / FCB

Su juego tiene un punto de talento salvaje y de fútbol callejero que mezcla muy bien con lo que ha aprendido en la masia desde que llegó cuando era prebenjamín. Todavía está por definir si será un interior o extremo y si desbordará a perfil natural o cambiado pero lo que es evidente es que ebrima es un prodigio que asegura gol, magia y desborde.

ORIAN GOREN (16 años)

El israelita ha saltado del cadete a al Juvenil A con una facilidad pasmosa. Orian Goren es un centrocampista muy académico ya que su fútbol nace del pase y de la precisión. su dominio de ambas piernas y la finura con la que acaricia el balón van acompañadas de mucha precisión e inteligencia.

En algunos momentos puede aparentar ser un jugador frío pero Orian Goren siempre está metido en el partido.

Orian Goren es un centrocampista muy versátil / Dani Barbeito

El internacional sub-17 con Israel tiene una zancada poderosa que le permite llegar con facilidad al área y marcar una cifra interesante de goles. Orian es, no obstante, un jugador muy generoso y que prioriza el beneficio colectivo al lucimiento individual.

Sus capacidades para asistir a los compañeros lo perfilan como un gran asistente y además de sus virtudes ofensivas luce por su sacrificio defensivo.

Orian Goren es una perla de un nivel excelente / Dani Barbeito

Todas estas cualidades nos dibujan el prototipo de centrocampista moderno que domina todos los registros de un futbolista total.

PEDRO VILLAR (17 años)

Pedro Villar es el mejor amigo de Dro y sueña con seguir sus pasos. Juntos crecieron en el Val Miñor y dieron el salto al Barça a la vez. su compañero está ya en dinámica de primer equipo pero 'Villi' sabe que su rol es menos espectacular y necesita de una evolución más lenta para llegar a la élite.

Pedro Villar es un '6' con las características que sueña cualquier entrenador para esta demarcación. El gallego es un pulpo que sabe recuperar cualquier balón suelto.

Pedro Villar es un centrocampista total / FCB

Sin balón es un constante dolor de cabeza para los rivales ya que es pura intensidad.

Pedro Villar es un lujo con el balón ya que distribuye de manera pulcra la pelota y su visión es siempre una extensión del entrenador en el campo.

Villar celebra un gol / Valentí Enrich

Además de sus innegables virtudes tácticas, Pedro Villar es un jugador con gol. Remata muy bien de cabeza, posee un disparo lejano y en las acciones a balón parado tiene un imán para marcar.

Villar es un jugador que si uno no se fija en él puede pasar desapercibido pero nunca deja de rendir de notable hacia arriba con aportaciones impecables en muchos aspectos.

PEDRO RODRÍGUEZ (17 años)

El andaluz es el jugador más parecido a Pedri que tiene el Barça en su cantera. Pedro Rodríguez Iglesias es un interior o medioocentro con una visión de juego portentosa.

El de Ogíjares es fino, preciso e imaginativo y además tiene la virtud del gol. Pedro apenas pierde balones y siempre sabe crear sociedades para progresar a través del pase y las paredes.

Pedro Rodríguez es un interior de gran clase y olfato goleador / FCB

Aunque parezca liviano, su físico le permite pisar el área y decidir con calidad. Su fútbol parece hecho para gobernar el juego y liderar a su equipo a través del control pero también está más que capacitado para el desequilibrio y poder generar ocasiones de gol.

De interior se siente más libre para moverse por todo el campo pero cuando juega de mediocentro también aporta lucidez y capacidad organizativa.

GORKA BUIL (15 años)

El aragonés se ha convertido en una pieza clave del Juvenil B. Pese a ser cadete, brilla con exhuberancia a las órdenes de Cesc Bosch.

Gorka Buil es un puntal del Juvenil B / FCB

Interior o falso 9 muy potente y dotado de una zurda especial tiene una relación especial con el gol. Gorka golpea con talento y precisión tanto para asistir a sus compañeros como para definir ante los porteros rivales.

En ocasiones ha jugado a buen nivel de extremo pero su mejor versión la da cuando actúa en carriles interiores como volante ofensivo o mediapunta.

ARTEM RYBAK (15 años)

El ucraniano alterna con naturalidad el Cadete A con el Juvenil B. En sus primeras temporadas en la cantera acostumbraba a ejercer de delantero pero su escasa estatura ha provocado que sus entrenadores prefieran ahora alinearlo de interior.

Su pie izquierdo es un guante con el que acaricia el balón y aunque sea para chutar sus remates parecen pases a la red.

Artem Rybak marcó en Reus / Valentí Enrich

Artem Rybak es muy vertical y creativo y domina a la perfección el perfilarse para buscar su espectacular zurda. Aunque su físico sea inferior a sus rivales siempre se las ingenia para saber como desequilibrar y finalizar con clase y eficacia.

En cualquier otro equipo sería un mediapunta de manual pero en el Barça sabe brillar más allá de la demarcación concreta que le toque ocupar en el terreno de juego.

IU MARTÍNEZ (16 años)

El extremo de Suria es uno de los jugadores más fiables y eficaces del Juvenil B. Iu Martínez es un diestro que explota como pocos jugar a pierna cambiada.

Y lo hace porque es prácticamente ambidiestro y tiene salida natural por dentro para chutar y por fuera para centrar.

Iu Martínez es una pieza clave del Juvenil B / Dani Barbeito

Su velocidad y verticalidad le permiten desafiar siempre a su lateral con la confianza de que en la mayoría de los duelos saldrá vencedor.

A diferencia de muchos extremos que viven del ingenio y de la creatividad y que suelen ser muy irregulares, iu es un portento de regularidad, trabajo y de lograr encadenar esfuerzos y repetir acciones que martillean al equipo rival.

SAMU BORNIQUEL (15 años)

El aragonés es uno de los grandes proyectos de centrocampistas de La Masia. Samu Borniquel se ha perdido buena parte del inicio de temporada a causa de una lesión y su objetivo en la segunda parte del curso es recuperar su mejor versión.

Samu Borniquel es un lujo para el Cadete B / Javi Ferrándiz

De mediocentro o interior el ex del Zaragoza es un jugador muy completo ya que reúne poderío físico, visión de juego y llegada al área rival.

Mediocentro estilo Rodri cumple con las obligaciones clásicas de un '6' pero además aporta imaginación y capacidad para desplegarse con eficacia en ataque.

DAVID MORENO (13 años)

Hay jugadores con un aura especial que desbordan talento en todo lo que hacen. David Moreno es un interior zurdo con unas dosis de magia y capacidad goleadora que están al alcance solo de los elegidos. El de Benifaió es un futbolista de una técnica sublime que sabe cuando hay que regatear, cuando toca asistir y que también destaca por elegir el momento del chut.

David Moreno es un prodigio espectacular / Dani Barbeito

En todas las facetas, David Moreno es un prodigio que se sabe imparable por los rivales. David es un prodigio técnico qwue sabe no abusar de sus condiciones individuales para potenciar el juego colectivo. Sus números goleadores son más propios de un atacante que de un creador de juego pero David disfruta participando en la base de la jugada y llegando con holgura al área rival.

PEDRITO JUÁREZ (11 años)

El argentino es uno de los proyectos a largo plazo más ilusionantes de la cantera barcelonista. Pedrito Juárez es un centrocampista con un carácter competitivo contagioso.

Además de ser muy intenso, su fútbol es delicado y con detalles de magia propios de un elegido. El de Salta manda, ordena y lidera a los suyos y lo hace a través del ejemplo. De mediocentro o interior su fútbol desprende ingenio y clarividencia y siempre guarda una gran relación con el gol.

Pedrito Juárez es uno de los jugadores clave del sub-12 / FCB

Chutar con potencia desde fuera del área o inventarse un pase imposible no es incompatible con luchar con pasión por recuperar balones sin desmayo.