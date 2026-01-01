Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lewandowski ChristensenMbappéBernalBardghjiCanceloCannavaroPau GasolCamp NouArbitro derbiJesús CallejaJulián AraujoBarça - MaccabiDjokovicMaldiniBalizaGonzalo BernardosMercado de Fichajes hoyHaciendaCopa ÁfricaRally Dakar 2026
instagramlinkedin

FÚTBOL INTERNACIONAL

Copa África 2025: cruces, calendario y horarios de los octavos de final

Conoce los enfrentamientos de los octavos de final de la Copa África 2025

Brahim volvió a lucirse ante Zambia

Brahim volvió a lucirse ante Zambia / Associated Press/LaPresse

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

La Copa África 2025 entra en su fase decisiva. El miércoles bajó el telón de una fase de grupos que nos dejó momentos para el recuerdo. Como la épica remontada de la vigente campeona, una Costa de Marfil que marcó en el añadido ante la ya eliminada Gabón para acceder como primera del Grupo F, por delante de Camerún, que ganó a Mozambique (2-1), que también se clasificó como una de las mejores terceras.

Así, Los Elefantes se enfrentarán en octavos de final a Burkina Faso, Camerún con Sudáfrica y, Mozambique, que hizo historia al superar por primera vez la fase de grupos, a Nigeria. Gabón, que había perdido los dos encuentros iniciales y afrontó esta fecha sin opción alguna, se marchó de la competición con decoro pero sin puntuar.

Pierre-Emerick Aubameyang tomó un vuelo de regreso a Marsella y no participó ante Costa de Marfil por culpa de una molestias en el muslo de su pierna izquierda.

Así quedan los octavos de final

Sábado 3 enero

  • Senegal-Sudán (17:00h) Estadio de Tánger
  • Mali-Túnez (20:00h) Estadio Mohammed V, Casablanca

Domingo 4 enero

  • Marruecos-Tanzania (17:00h) Estadio Moulay Abdellah, Rabat
  • Sudáfrica-Camerún (20:00h) Estadio Al Medina, Rabat

Lunes 5 enero

  • Egipto-Benín (17:00h) Estadio de Agadir, Agadir
  • Nigeria-Mozambique (20:00h) Estadio de Fez, Fez

Martes 6 enero

  • Argelia-RD Congo (17:00h) Estadio Moulay Hassan, Rabat
  • Costa de Marfil-Burkina Faso (20:00h) Estadio de Marrakech, Marrakech

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL