Copa África 2025: cruces, calendario y horarios de los octavos de final

La Copa África 2025 entra en su fase decisiva. El miércoles bajó el telón de una fase de grupos que nos dejó momentos para el recuerdo. Como la épica remontada de la vigente campeona, una Costa de Marfil que marcó en el añadido ante la ya eliminada Gabón para acceder como primera del Grupo F, por delante de Camerún, que ganó a Mozambique (2-1), que también se clasificó como una de las mejores terceras.

Así, Los Elefantes se enfrentarán en octavos de final a Burkina Faso, Camerún con Sudáfrica y, Mozambique, que hizo historia al superar por primera vez la fase de grupos, a Nigeria. Gabón, que había perdido los dos encuentros iniciales y afrontó esta fecha sin opción alguna, se marchó de la competición con decoro pero sin puntuar.

Pierre-Emerick Aubameyang tomó un vuelo de regreso a Marsella y no participó ante Costa de Marfil por culpa de una molestias en el muslo de su pierna izquierda.

Así quedan los octavos de final

Sábado 3 enero

Senegal-Sudán (17:00h) Estadio de Tánger

(17:00h) Estadio de Tánger Mali-Túnez (20:00h) Estadio Mohammed V, Casablanca

Domingo 4 enero

Marruecos-Tanzania (17:00h) Estadio Moulay Abdellah, Rabat

(17:00h) Estadio Moulay Abdellah, Rabat Sudáfrica-Camerún (20:00h) Estadio Al Medina, Rabat

Lunes 5 enero

Egipto-Benín (17:00h) Estadio de Agadir, Agadir

(17:00h) Estadio de Agadir, Agadir Nigeria-Mozambique (20:00h) Estadio de Fez, Fez

Martes 6 enero