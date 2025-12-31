El Barça cancela su patrocinio más polémico

El FC Barcelona ha dado por finalizado, en tiempo récord, uno de los acuerdos comerciales más breves y controvertidos de los últimos años. El club azulgrana ha rescindido el contrato firmado el pasado 14 de noviembre con Zero-Knowledge Proof (ZKP), una empresa vinculada al ámbito de la inteligencia artificial que había sido anunciada como patrocinador global hasta 2028.

Según ha informado 'La Vanguardia' y ha podido confirmar SPORT, la entidad ha decidido romper el acuerdo apenas mes y medio después de su anuncio alegando incumplimiento contractual, y lo ha hecho sin que la operación suponga ninguna penalización económica para el Barça. El departamento jurídico del club activó el proceso de resolución tras detectar una serie de alertas que hicieron inviable la continuidad del vínculo y se espera que en las próximas horas el club lo haga oficial con un comunicado.

El Barça anunció el acuerdo con la empresa ZKP / FCB

El principal detonante fue la aparición de Andrew Tate como figura asociada a la compañía. El exluchador de kickboxing británico, con múltiples causas judiciales abiertas en el Reino Unido por delitos graves -violación, tráfico de personas, agresión y control de la prostitución-, promocionó en nombre de ZKP la creación de un token pocos días después de que el Barça anunciara el acuerdo.

En el club se entendió que esa promoción podía generar confusión entre los aficionados al asociar la marca Barça a un producto digital ajeno al acuerdo firmado, además de potencialmente engañoso. Así, la entidad azulgrana reaccionó anunciando que no tenía “ninguna responsabilidad ni participación” en su emisión o gestión, y que ese activo digital no formaba parte del contrato de patrocinio ni estaba previsto en la colaboración.

Críticas de la oposición

'Nosaltres', la plataforma encabezada por Víctor Font, que trabaja en una futura candidatura a la presidencia del FC Barcelona, ya criticó en su momento abiertamente el acuerdo del club con ZKP, a la que definió como una empresa sin transparencia y con una reputación cuestionable. Además, señaló que la compañía tiene su sede en Samoa, un territorio del Pacífico incluido por la Comisión Europea en la lista de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.

"Este acuerdo representa una amenaza directa a los valores que el Barça dice defender: igualdad, integridad y decencia. No podemos aceptar que el club se asocie con entidades de dudosa reputación que comprometen la imagen y los principios del barcelonismo", declaró Joana Barbany, miembro de 'Nosaltres'.