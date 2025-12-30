El catalán García Verdura apunta a hacer historia: se postula para arbitrar el derbi

No se habla de otra cosa en Barcelona esta semana. El derbi entre el Espanyol y el Barça está robándose toda la atención en la ciudad, encontrándose ambos en el RCDE Stadium este sábado 3 de enero en un partido al que llegan en buena dinámica. Los blanquiazules, quizá en la mejor de los tiempos recientes, trepándose hasta la quinta plaza de la clasificación y mirando a Europa; y los culés, liderando la tabla de LaLiga y con toda la tensión que generará el regreso de Joan García a Cornellà-El Prat.

Y para impartir justicia en el derbi, la figura de Víctor García Verdura está siendo la más mencionada. No por la designación arbitral, que no se desvelará hasta el viernes 2 de enero, sino por sus declaraciones a pocos días del encuentro en el RCDE Stadium. El colegiado catalán fue reconocido esta semana como el árbitro más destacado de la temporada en Catalunya, un premio que coincidió con un momento especialmente sensible del calendario futbolístico.

El Espanyol fue premiado en la Gala Estrelles de la FCF / FCF

Durante su presencia en la Gala Estrelles de la Federació Catalana de Futbol, el nombre de García Verdura quedó inevitablemente ligado al partido del sábado. El motivo fue su respuesta al ser preguntado por la posibilidad de dirigir un duelo entre dos clubes de su mismo ámbito territorial, una circunstancia que hasta hace poco estaba vetada por normativa interna.

"¿Pitar en nuestro comité? Ojalá"

El árbitro explicó que el reglamento ha experimentado modificaciones recientes y que, desde esta temporada, ya no existe una prohibición automática para este tipo de asignaciones. "Antiguamente, los partidos de nuestro comité donde estábamos inscritos no los podíamos arbitrar. Ahora que a partir de este año es novedad, ya podemos comenzar a arbitrar. Y ojalá podamos arbitrar partidos dentro del comité en el que estoy inscrito", espetó Víctor García Verdura ante los micrófonos de la FCF.

La situación puede ser similar a la vivida el pasado noviembre con el derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis, donde el colegiado de Jaén Munuera Montero fue el encargado de impartir justicia. En el caso del catalán, la designación aún no se conoce y sigue en manos del CTA. Aunque no hay confirmación oficial, el simple escenario de que un colegiado catalán pueda impartir justicia en un choque de tanta carga emocional sería histórico, rompiendo la tradición de territorialidad en el arbitraje español.

Más allá del foco mediático, García Verdura aprovechó el acto para lanzar un mensaje claro en defensa del colectivo arbitral y lo que esperan para el desempeño de sus labores: "Respeto, porque nos consideramos deportistas, somos personas, y nosotros lo que queremos hacer es nuestra trabajo de la mejor manera posible".

Finalmente, el momento más íntimo de su intervención en la Gala Estrelles llegó al final, cuando dedicó el reconocimiento a su madre, fallecida recientemente tras una larga enfermedad: “Le dedicaría todo a mi madre. Porque nos dejó después de una enfermedad en este verano. Y todo lo que hago a partir de ahora y todo lo que logro a nivel personal, como profesional, se lo quiero dedicar a ella”.