Hacienda aclara si las transferencias entre padres e hijos son donaciones

En España, es habitual que algunas familias se ayuden entre sí de forma económica. No obstante, la Agencia Tributaria puede interpretar estas transferencias como una donación, obligando a liquidar el importe a través de su impuesto.

En este contexto, Hacienda ha comunicado que la forma de controlar los pagos electrónicos, como Bizum, cambiará a partir del 1 de enero de 2026. Así lo ha comunicado Marta Ruiz, analista económica de la Cadena COPE.

Según la experta en economía, la nueva regulación ha puesto el foco en "el patrón que siguen esos cobros, ciertas cantidades que se reciben de manera periódica".

Con el cambio de norma, las entidades bancarias emitirán un informe mensual a la Agencia Tributaria con los movimientos. En estas transacciones se incluyen las operaciones realizadas por Bizum, sin importar la cantidad.

En caso de que unos padres ingresaran 300 euros a sus hijos, todos los meses, y ese dinero no se devuelve, podría entenderse como una donación: "Ahí hay un patrón de donación que antes se escapaba a ojos del fisco y ahora no", señalaba la experta.

Como alternativa, podría realizar un préstamo familiar a interés cero, especificando cuando se producirán las devoluciones. Al mismo tiempo, habría que presentar el documento en Hacienda. No obstante, la problemática es la misma, "no estar declarando una actividad que debería rendir cuentas al fisco".

Por otro lado, la comunicadora ha explicado cuál es la situación de los autónomos: "Cada cobro mediante Bizum o tarjeta va a tener que estar respaldado por la factura corresponde", sin considerar el importe.

Carlos Romero, de la asociación española de asesores fiscales AEDAF, apunta que Hacienda debería centrarse en otros aspectos: "El fraude con determinadas sociedades instrumentales, y con gente que efectivamente quiere eludir y que mueve cifras importantes".