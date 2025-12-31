El Barça abre la 'vía Cancelo'

João Cancelo abandonará el Al-Hilal de Arabia Saudí en enero. Así lo han confirmado los periodistas especializados en el mercado de fichajes Fabrizio Romano y Matteo Moretto, quienes han añadido que el FC Barcelona ha contactado con el entorno del futbolista portugués para conocer más detalles de la situación. Del mismo modo, el defensa estaría abierto a regresar a la Serie A, con el Inter de Milan en la delantera, pero la Juventus también en la terna para hacerse con la cesión del luso.

El lateral se lesionó a principios de temporada del tendón de la corva y ha estado de baja varios meses. No ha jugado esta temporada e Inzaghi quiere apostar por los mismos extranjeros en el equipo que ha utilizado en la primera vuelta, por lo que el portugués no iba a tener opciones de jugar y hará las maletas.

El contrato de Cancelo le vinculaba al Al-Hilal hasta el 30 de junio de 2027, pero un año y medio después de vincularse con el club de Arabia Saudí, pondrá punto y final a esta etapa en el Oriente Medio. Con 31 años, el todavía internacional con la selección portuguesa está abierto a explorar nuevas opciones en su trayectoria como futbolista profesional y en esta ecuación podría encajar la variable del Barça.

La dirección deportiva blaugrana está sondeando el mercado para incorporar un defensa, después de que a Andreas Christensen le hayan diagnosticado una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le mantendrá unos cuatro meses de baja. Es decir, entra en los parámetros de lesión de larga duración, por lo que el Barça podría aprovechar el 40% del salario del danés para inscribir a un nuevo futbolista durante el mercado de invierno.

La 'fórmula Rashford' y el asterisco de Araujo

No se trata de una operación sencilla, puesto que encontrar un candidato en enero que tenga rendimiento inmediato, calidad de primer nivel y que busque una salida de su club a mitad de temporada conforman una serie de condicionantes difíciles de cumplir. En el club blaugrana tratarán de repetir la 'fórmula Rashford' con la incorporación de un cedido 'top' y no un 'parche' como sucedió en 2019 con la cesión de Jeison Murillo, procedente del Valencia a cambio de 1,2 millones de euros.

Todo ello a la espera de conocer en qué estado regresa Ronald Araujo, quien ha estado un mes de retiro espiritual en Israel tras pedirle al club un tiempo para desconectar y recuperarse mentalmente porque se veía incapaz dar su mejor versión en el campo y no quería perjudicar al equipo. El lunes regresó a los entrenamientos y podría entrar en la convocatoria de este sábado frente al Espanyol.

Segundas partes

La llegada de Cancelo al Barça oxigenaría a Jules Koundé en el lateral diestro y abriría la opción al francés de desplazarse al eje de la zaga. También a Eric Garcia, quien quedaría liberado de sus funciones en el carril derecho para ejercer como defensa central y mediocentro. La opción de incorporar a un central en préstamo este enero era la prioridad, pero la 'vía Cancelo' podría acabar convenciendo a la dirección deportiva y al 'staff' técnico por las alternativas que ofrece; siempre y cuando se llegue a un acuerdo económico.

Lo cierto es que João Cancelo nunca se ha olvidado del Barça y así lo ha hecho público en varias ocasiones, reconociendo que mira los partidos de su exequipo. De hecho, se le ha podido ver en su perfil de Instagram en más de una ocasión con indumentaria blaugrana e, incluso, se le vio vistiendo la segunda equipación del FC Barcelona de la temporada pasada, la negra, en su llegada a un entrenamiento del Al-Hilal.

Recordemos que el portugués llegó en calidad de cedido la temporada 2023/24, la última de Xavi Hernández como entrenador blaugrana, y tuvo un rendimiento de más a menos. Ejerció como lateral diestro, pero el técnico egarense también le encontró acomodo en el carril zurdo con la lesión de Balde. Jugó 3.318 minutos (el cuarto futbolista en el ránking blaugrana, solo por detrás de Gündogan, Koundé y Lewandowski) repartidos en 42 partidos, anotó cuatro goles y dio cinco asistencias.