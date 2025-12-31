Al Barça se le acumulan las ofertas por Roony Bardghji

Pese a acumular apenas 340 minutos con el primer equipo del Barça, el cartel de Roony Bardghji no ha hecho más que crecer desde que firmó por el club azulgrana. El danés no ha sido muy protagonista en la rotación de Hansi Flick, pero los ratitos que ha acumulado han causado muy buena impresión.

Tener por delante a Lamine Yamal en esa posición de extremo derecho no es tampoco el mejor contexto para poder tener continuidad, pero tanto los técnicos como sus compañeros coinciden en que la actitud y la capacidad de aprendizaje del escandinavo son muy loables.

YA HUBO ALUD DE PETICIONES EN VERANO

Y, como decíamos, pese a estar entrando poco no está precisamente reduciéndose el interés de otros clubes en hacerse con sus servicios. Ya en verano tenía multitud de propuestas por si el Barça consideraba que tenía que salir cedido en busca de minutos. Por ejemplo, el Mallorca se interesó de forma insistente para lograr su préstamo y también hubo interés de clubes de la Premier League.

Roony Bardghji, talento para Flick / Marc Graupera/FC Barcelona / EFE

Una vez cerrado el mercado se dio carpetazo al asunto, pero estas últimas semanas, a medida que se acercaba la ventana invernal, se ha reactivado. Clubes de todas las grandes Ligas han picado a la puerta de las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper preguntando acerca de una posible salida en forma de cesión. Entre otras ofertas, por ejemplo, un interés del Porto.

FLICK NO QUIERE PERDER ACTIVOS

A pesar de su poca incidencia esta primera mitad de temporada, en el club tienen claro que Roony no saldrá este próximo mes de enero. Flick no quiere perder activos de la plantilla y es consciente de que habrá contratiempos durante la campaña. Está más que satisfecho con lo que ha visto del extremo y considera que todavía debe crecer y ofrecer mucho al equipo.

Roony Bardghji se mostró 'muy feliz' tras marcar su primer gol en competición oficial con el Barça / FC BARCELONA

Otro gallo, quizás, cantará cuando termine la temporada. Dependiendo de su incidencia y de su rendimiento en este segundo tramo de curso se considerará si es más beneficioso para su evolución que se marche cedido a otro club competitivo.

En cualquier caso, es un perfil goloso. Por ahora, suma cuatro titularidades, 341 minutos repartidos en un total de 13 partidos en los que ha participado y ha anotado un gol y ha dado dos asistencias.