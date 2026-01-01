Mingueza y seis más: el Celta puede perder a sus estrellas

No hay dudas de que Óscar Mingueza es uno de los activos más importantes del Celta de Vigo. El de Santa Perpètua es uno de los imprescindibles para Cláudio Giráldez gracias a su solidez defensiva, capacidad ofensiva y polivalencia, y desde que llegó a Balaídos en verano de 2022 ha demostrado ser un jugador a tener muy en cuenta, con nivel de sobra para ser importante en Primera.

El problema para el equipo celeste es que el canterano culé, que abandonó el Barça en busca de oportunidades hace ya tres años y medio, termina su vinculación con el club este 30 de junio. De hecho, él y otros seis futbolistas, Iago Aspas, Fran Beltrán, Marcos Alonso, Mihailo Ristić, Franco Cervi y Joseph Aidoo, podrán negociar con otros clubes a partir de este jueves 1 de enero, para firmar libres en verano.

Varias ofertas sobre la mesa

Evidentemente, el Celta ya ha iniciado los contactos con Mingueza para renovar su contrato, pero el ex del Barça, cuarto jugador de campo más utilizado por Giráldez esta temporada, cuenta con ofertas de otros equipos de LaLiga, la Premier League y la Serie A.

El defensa del Celta de Vigo Óscar Mingueza (c) celebra tras marcarle un gol al Levante, durante el partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports disputado este domingo en el Ciutat de València / Ana Escobar / EFE

La entidad presidida por Manuel Mouriño, que perderá al extremo Bryan Zaragoza el 30 de junio, cuando finaliza su cesión en Balaídos, también ofrecerá continuar en el club a Marcos Alonso, uno de los habituales en el once de Giráldez. Con Iago Aspas, es el propio futbolista quien tiene la sartén por el mango: si quiere un año más, lo tendrá; si decide dar un paso al costado, el Celta lo respetará.

Fran Beltrán, por su parte, parece alejarse definitivamente de Balaídos tras perder protagonismo desde el ascenso de Cláudio Giráldez al primer equipo y después de haber estado muy cerca de salir en mercados anteriores. Aidoo, Ristić y Cervi también buscarán nuevas aventuras y más oportunidades lejos de Vigo.