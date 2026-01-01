Mercado de fichajes, hoy 1 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Ney, hasta 2026

Hay Neymar Jr. para rato. En vísperas de año nuevo, Santos anunció, al puro estilo Stranger Things, la renovación del brasileño hasta diciembre de 2026. "Es aquí en donde quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera", afirmó el ex de Barça y PSG en un emotivo video publicado por el Peixe en sus redes sociales.

Aún en recuperación de una nueva operación de la rodilla izquierda a la que se sometió este mes, el atacante espera recuperar las condiciones que lo convirtieron en una estrella para tener la oportunidad de ser convocado con la 'Canarinha' para disputar el Mundial de 2026.