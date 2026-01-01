Mercado de fichajes, hoy 1 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

En directo
Ney, hasta 2026
Hay Neymar Jr. para rato. En vísperas de año nuevo, Santos anunció, al puro estilo Stranger Things, la renovación del brasileño hasta diciembre de 2026. "Es aquí en donde quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera", afirmó el ex de Barça y PSG en un emotivo video publicado por el Peixe en sus redes sociales.
Aún en recuperación de una nueva operación de la rodilla izquierda a la que se sometió este mes, el atacante espera recuperar las condiciones que lo convirtieron en una estrella para tener la oportunidad de ser convocado con la 'Canarinha' para disputar el Mundial de 2026.
Maresca, al borde del KO
¡Buenos días y feliz 2026! Menudo inicio de año, por cierto, para el Chelsea y Enzo Maresca. En Inglaterra informan que el técnico italiano se está planteando dejar su cargo por supuestos malentendidos con la directiva 'blue'.
Maresca no se presentó en la rueda de prensa posterior al empate contra el Bournemouth que se disputó el 30 de diciembre y, aunque se especuló que el técnico estaba indispuesto, según Ben Jacobs se encuentraba evaluando su futuro.
El técnico, que recientemente manifestó haber vivido sus "peores 48 horas", ya tendría sustituo: Liam Rosenior, preparador del Estrasburgo, considerado desde hace tiempo como un posible sucesor. Las próximas 24 horas serán decisivas.
