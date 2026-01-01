Sergi Valls deja el Manresa

El Manresa comunicó la salida del defensor Sergi Valls, después de finalizar su contrato temporal al final de año.

El futbolista de Granollers, que había pasado anteriormente por Terrassa, Ciudad de Lucena, Murcia, Hospitalet o Gandía entre otros, llegó el pasado verano al conjunto del Bages, pero solo había conseguido sumar 393 minutos.

Por su parte, el Vilanova cerró la llegada de Adrià Mora, que estaba teniendo muy poco protagonismo en el Vilassar de Mar.

Formado en el Cornellà y en la Damm, disputó su último año de juvenil en el Girona, siendo uno de los jugadores más importantes, y dando el salto al Girona B el pasado curso. Con el filial gerundense logró el ascenso a Segunda RFEF, pero no renovó y se marchó al Getafe B.

Pese a que fue anunciado con el club madrileño, no llegó a debutar, y volvió a Cataluña para fichar por el Vilassar de Mar, con el que prácticamente no ha tenido oportunidades.

La noticia negativa de la jornada la pone el Cornellà. Los verdes pierden por lesión a su meta y capitán Rubén Miño.

El portero del Baix Llobregat será baja durante los próximos días a causa de una rotura en el isquio de su pierna derecha.

El club no ha especificado los días de baja: la evolución marcará el tiempo de recuperación.