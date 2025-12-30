El plan de Marc Ciria para convencer a Leo Messi

El día que Marc Ciria se presentó como precandidato a las elecciones del Barça, previstas entre el 15 de marzo y el 15 de junio de 2026, en un acto celebrado el 16 de diciembre en la Sala Bikini. El día después visitó la redacción de SPORT para charlar de 'Moviment 42', el nombre con el que quiere darse a conocer a los socios a los que pedirá su confianza. Lleva años ejerciendo un papel activo desde el entorno, siempre desde un punto de vista propositivo, como ocurrió intentando revocar el permiso que tiene la actual junta directiva para vender BLM y, sobre todo, pidiendo a gritos con propuestas concretas que Barça y Leo Messi construyan un futuro común.

En febrero de 2021, de hecho, compartió con SPORT un estudio en el que ofrecía la cifra exacta a nivel de ingresos que la presencia de Messi generaba en el Barça. Está convencido, además, de que sigue siendo el camino a seguir para poder pagar una deuda gigantesca. En ello asegura estar trabajando, algo que expone durante la entrevista.

Asegura que hará lo posible para que Leo Messi vuelva al Barça ¿Le ha hecho llegar su proyecto?

Leo Messi es una multinacional y la verdad es que da envidia y muchas cosas tendríamos que tomar nota porque tiene profesionales de primer nivel a todos los niveles. Entonces, esto no va de irse a comer un asado, va de proponer un proyecto real en el que Leo Messi sea un socio estratégico para el club. El entorno y las personas que deciden con Leo Messi tienen un proyecto, que fue publicado por esta casa (diario SPORT) en 2021, como en 2023, como en 2025, para que Leo Messi sea socio estratégico en todas las áreas en las que necesitamos incrementar ingresos de forma urgente.

Leo Messi, durante su visita al Spotify Camp Nou / INSTAGRAM

Con la ayuda de Messi.

Solo un dato: estamos generando 994 millones de ingresos. En el año 17-18, con para mí la peor junta directiva de la historia del club, generamos 990. Si yo aplico solo la inflación, el coste de vida, el Barça hoy debería estar en 1.200 millones de ingresos. O nos damos cuenta de que Leo Messi es estratégico, no para hoy, sino para el futuro del club y para proteger y preservar el modelo de propiedad o es que no estamos entendiendo el mundo del deporte.

¿En este proyecto, Leo Messi vuelve a ser jugador del Barça?

Eso lo decidirá la dirección técnica junto con él, no Marc Ciria. Es que esto cambia…

Marc Ciria, en la presentación de 'Moviment 42' en la Sala Bikini de Barcelona / SPORT

¿Le gustaría?

A mí me encantaría que Leo Messi se despidiera campo por campo como jugador del Barça, pero si no puede ser, que sea como una figura institucional y comercial que nos va a dar esos recursos que necesitamos.

¿Tiene respuesta por parte de Leo Messi?

Esto más adelante (ríe). Todas las respuestas hoy no. Vamos a tener respuesta, claro que sí, vamos a poner afinar y estoy seguro de que Leo quiere volver al Barça. Y el Barça necesita a Leo.