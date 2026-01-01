Víctor Morales, refuerzo de lujo para el Badalona

El centrocampista de 28 años Víctor Morales se incorpora a la disciplina del Badalona, uno de los grandes favoritos al ascenso a Segunda RFEF, para intentar de conseguir los objetivos marcados por el club.

Se trata de un centrocampista de buen pie y excelente despliegue físico, que también puede actuar en la posición de central, y que regresa a Cataluña después de una etapa por Asia.

Morales se formó en el Cardedeu, su población natal, y con el que debutó en el fútbol amateur. Lo hizo en la campaña 2015/2016, cuando solo tenía 18 años, completando un partido de titular ante el Bellavista Milán (con victoria por 5-2).

La siguiente campaña, el Cardedeu consiguió el ascenso a Primera Catalana, y en su nueva categoría, Morales se convirtió en un fijo. En 22 partidos -21 como titular-, consiguió anotar ocho tantos, y llamó la atención del San Cristóbal, de Tercera RFEF.

En el conjunto parroquial demostró estar preparado para el salto de categoría, sumando 26 partidos como titular (más de 2.000 minutos) y firmando 6 goles.

Tras lograr la salvación con el conjunto egarense, se marchó al Granollers, donde disputó dos temporadas siendo titular indiscutible, y demostrando ser uno de los mejores futbolistas jóvenes de la categoría.

El Terrassa decidió firmarlo para la temporada 2021/2022, y con el club del Olímpic encadenó cuatro temporadas en Segunda RFEF donde tampoco acusó el salto de categoría. Todo lo contrario, se convirtió en un jugador contrastado, sumando siempre más de 2.300 minutos y siendo uno de los jugadores más utilizados del club en cuatro temporadas en las que rozó el play-off a Primera RFEF.

El pasado verano decidió emprender una nueva aventura, firmando por el Ninh Binh de la Liga Vietnamita, pero tras unos meses fuera de casa, ha decidido volver para intentar lograr el ascenso con el Badalona.