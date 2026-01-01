El fichaje más inesperado de Mourinho: de la tercera división alemana al Benfica en medio año

El Benfica ha cerrado una de las operaciones más llamativas del mercado invernal portugués con la incorporación de Sidny Lopes Cabral.

El lateral ambidiestro de 23 años llega procedente del Estrela da Amadora, club al que había llegado este mismo verano procedente del Viktoria Köln, de la tercera división de Alemania.

Su nombre llevaba desde inicio de temporada sobre la mesa de la secretaría técnica del Benfica. Sus actuaciones en la primera mitad de la Liga Portugal 2025/26 activaron contactos con el Estrela, que inicialmente tasó al jugador por encima de los 10 millones de euros pese a no haber gastado nada en su fichaje en el mes de julio. El Benfica, sin embargo, siempre se movió en cifras cercanas a los seis millones, cantidad que finalmente permitió desbloquear la operación y adelantar su llegada al mes de enero.

Un perfil que convenció a Mourinho

La polivalencia del defensa fue uno de los factores clave en la apuesta encarnada, según el medio portugués 'Zero Zero'. Capaz de actuar tanto en el carril derecho como en el izquierdo, Cabral encaja en el perfil que José Mourinho valora para reforzar su línea defensiva.

Y el luso tuvo competencia. Sus actuaciones en la Primeira Liga llamaron la atención también fuera de Portugal, con clubes como el Lecce, Sassuolo o Fiorentina preguntando por él, acorde a la información de 'Tuttomercatoweb'.

La historia de Sidny Cabral explica, en parte, por qué su irrupción ha resultado tan llamativa. Nacido en Róterdam en septiembre de 2002, se formó en el Feyenoord y el FC Twente, donde fue reconvertido a jugador de banda por su velocidad y capacidad de aceleración. Sin espacio en el fútbol juvenil de élite neerlandés, optó por una vía alternativa que le llevó primero a Suecia, con el Helsingborgs IF, y después a Alemania.

Fue en el RW Erfurt, en la quinta división alemana, entre 2022 y 2024. Allí logró su primer ascenso y comenzó a llamar la atención por su regularidad. El Viktoria Köln le ofreció la oportunidad de competir en la 3. Liga (la tercera división alemana) y Cabral respondió con continuidad, goles y asistencias, consolidándose como un lateral de clara vocación ofensiva.

Tras solo un año, un equipo de primera división, el Estrela da Amadora, apostó por él este pasado mercado para reforzar su defensa y el impacto fue inmediato. Cabral se convirtió en una de las grandes revelaciones del campeonato, con actuaciones decisivas desde las primeras jornadas. Su partido ante el Benfica en la Reboleira, pese a la derrota, fue uno de los puntos de inflexión. Demostró ante Mourinho desborde constante, profundidad y personalidad ante un rival de máximo nivel, lo que hizo al técnico tomar la decisión definitiva.

A partir de ahí, encadenó goles, asistencias y actuaciones de alto impacto, incluido el primer ‘hat-trick’ de su carrera en Rio Maior. Su rendimiento le abrió también la puerta de la selección de Cabo Verde, con la que suma varias internacionalidades e, si todo va bien, irá al Mundial, confirmando su crecimiento en el plano competitivo.

Con las águilas ha firmado un contrato hasta 2030: "Estoy muy contento de llegar aquí. Quiero dar lo mejor de mí y ganar trofeos. Puedo ofrecer agresividad, fuerza y velocidad en cualquiera de las posiciones que el entreador me ponga".

"Tuve una llamada corta pero intensa con Mourinho. Fue una buena llamada. Fue directo conmigo y me dijo lo que espera de mí y lo que quiere de mí", decía el jugador a la televisión del club en su presentación oficial.