Pickel, única baja en el primer entrenamiento del año

Tras comerse las uvas y brindar por el 2026, el RCD Espanyol volvió a ponerse manos a la obra. La primera plantilla blanquiazul se ejercitó este jueves 1 de enero en la Ciutat Esportiva Dani Jarque con la mirada puesta en el derbi frente al Barça, dispuesto para este sábado 3 de enero a las 21.00H.

La sesión se desarrolló con normalidad y sin incidencias destacadas. El técnico pudo contar prácticamente con todo el grupo, ya que la única baja fue la de Charles Pickel, concentrado con la selección de la República Democrática del Congo en la Copa África que se celebra en Marruecos. El centrocampista y su combinado nacional se medirán a Argelia por los octavos de final, el próximo martes 6 de enero.

Manolo González, entrenador del Espanyol / RCDE

Sí participaron en el entrenamiento varios futbolistas que vienen de lesiones o molestias en las últimas semanas. Edu Expósito, que se retiró antes de tiempo en el primer entrenamiento tras el parón, completó la jornada junto al resto de compañeros.

También se ejercitaron con normalidad Ramon Terrats y Javi Puado, ya recuperados de sus respectivas lesiones. Terrats se había perdido los compromisos ligueros ante Getafe y Athletic Club por una afección en el bíceps femoral de la pierna izquierda, mientras que el capitán llevaba fuera de combate desde principios de octubre.

El Espanyol aún tiene prevista una última sesión antes del partido. Será este viernes por la tarde, a partir de las 17:00 horas, sobre el césped del RCDE Stadium. Antes de ese entrenamiento, Manolo González comparecerá ante los medios de comunicación a las 13:00 horas en el Auditori Juan Segura Palomares. Posteriormente, alrededor de las 14:00 horas, se celebrará el habitual encuentro entre los entrenadores de ambos equipos previo a un derbi.