Bernal, el arma de Flick para 2026

Pese a que muchos en el barcelonismo esperaban que el regreso de Marc Bernal fuera algo más acelerado, lo cierto es que el staff técnico de Hansi Flick tenía clarísima la hoja de ruta. El pivote de Berga iba a entrar de forma muy progresiva y a evitar, sobre todo los primeros meses, situaciones de estrés competitivo.

Lo ideal era que Marc acumulara minutos en momentos con menor tensión. El problema es que en las primeras semanas del curso no abundaron este tipo de situaciones. La plaga de lesiones y los contratiempos provocaron que el Barça apenas dispusiera de partidos 'plácidos', algo que impidió que Bernal tuviera algo más de incidencias.

INICIO DE CURSO POCO PROPENSO PARA MINUTOS

Aun así, no hubo precipitaciones ni se aceleró un proceso que debía seguir a rajatabla la hoja de ruta. En algunos momentos, lógico, el chico se ha llegado a impacientar porque nos plantábamos a finales de noviembre, con más de tres meses de competición cumplidos, y apenas había disputado 62 minutos repartidos en muchos ratitos.

Flick va poco a poco con Bernal / Valentí Enrich / SPO

Tras más de un mes de baja y con una lesión tan delicada como es la de cruzados (más menisco), en ese regreso tan medido y conservador ha pesado mucho la experiencia con Gavi. Con el de Los Palacios se siguieron todos los pasos a rajatabla, se respetó el año de baja y se cumplió ese regreso paulatino y el hecho de que tuviera que volver a pasar por el quirófano en este arranque de curso ha elevado las alarmas. Se trata de futbolistas extremadamente jóvenes y con toda una carrera por delante, estructurales para el club a medio/largo plazo, y eso impera en cualquier decisión.

LA SORPRESA CON LA CONVOCATORIA CON LA SUB'21

Flick siempre se ha referido a la figura de Bernal de la misma forma. Futbolista importante para el futuro, con toda la carrera por delante, y que iría entrando cuando estuviera listo y con confianza y garantías. “Es una situación difícil, creo que no está preparado para jugar en este momento. No sé qué quieren de él, hay que ir con cuidado y no está para jugar muchos minutos. Eso vale para mí y la federación”, dijo Flick cuando, para sorpresa de todos en el Barça, fue convocado para la sub'21.

Joaquín Soneira

El estado de ánimo de Bernal subió de golpe con la primera titularidad el 29 de noviembre ante el Alavés. 45 minutos esperanzadores y en los que se vio al catalán fino, bien físicamente y con esas pinceladas de personalidad que nos dejó en ese efímero mes de agosto de 2024 hasta la lesión en Vallecas. A partir de ahí, otros 28' ante el Betis, 46' contra el Guadalajara y otros 25' para cerrar el año en La Cerámica ante el Villarreal.

MÁS INCIDENCIA EN EL PRIMER TRIMESTRE

Ese buen sabor de boca de final de 2025 debe prorrogarse e incluso ampliarse en este arranque de año. La idea es que la figura de Bernal vaya ganando ascendencia y sea una rotación más plausible y real. Entre enero y febrero vienen muchísimos partidos, hay Copa, Supercopa, Liga y dos partidos de Champions ante Slavia y Copenhague, y ahí irá entrando el de Berga. Con las bajas en defensa y Eric 'pluriempleado' jugando más de pivote, todo indica que Bernal debe ir entrando más haciendo de ancla y Eric también dé rotación en el eje de la zaga.