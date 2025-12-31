Optimismo con el Spotify Camp Nou: el Barça proyecta 360 millones de ingresos

El FC Barcelona mira al futuro con el Spotify Camp Nou como pilar central de su recuperación económica. Así lo dejó claro Manel del Río, CEO del club desde hace poco más de tres meses, en una entrevista en TV3 en la que puso cifras, plazos y contexto al proyecto más estratégico de la entidad azulgrana para las próximas décadas.

El dirigente explicó que el club está a la espera de obtener una tercera licencia municipal que permitiría abrir la grada del Gol Nord y la zona de animación. Un paso clave para alcanzar un aforo de 62.000 espectadores y que podría ser una realidad ante el Oviedo en el primer partido en casa de 2026 el próximo 24/25 de enero si el Ajuntament de Barcelona da el visto bueno. "Nos permitirá llegar a las 62.000 localidades y que más socios puedan disfrutar de lo que es su casa, el Spotify Camp Nou", señaló Del Río.

Manel del Río, en una imagen de archivo / FCB

Recuperación económica

El calendario de las obras sigue marcado a medio plazo. La previsión del club es que la remodelación completa, incluida la cubierta, esté finalizada a finales de 2027. Sin embargo, el impacto económico empezará antes. Según avanzó el CEO azulgrana, ya la próxima temporada el estadio podría alcanzar las 105.000 localidades, aún sin techo, pero con la tercera grada y las zonas VIP plenamente operativas. "La temporada que viene tenemos la previsión de llegar a las 105.000 localidades, sin la cubierta, pero con las zonas VIP y la tercera gradería funcionando al cien por cien", explicó.

Ese escenario es el que dispara las aspiraciones económicas del Barça, ya que el Spotify Camp Nou es la llave con la que el Barça pretende consolidar su recuperación económica y sentar las bases de su futuro. Con el campo a pleno rendimiento, el club proyecta unos ingresos anuales de alrededor de 360 millones de euros. Una cifra que permitiría empezar a reducir una deuda que ronda actualmente los 1.400 millones, la más elevada del fútbol europeo.

Del Río quiso contextualizar ese endeudamiento y rebajar el alarmismo. "Los clubes que más deuda tienen suelen ser también los que más facturan. Si los activos superan a los pasivos, no es un problema. Ahora mismo es una deuda sostenible", afirmó, defendiendo que la situación financiera está bajo control.

El CEO azulgrana transmitió un mensaje de optimismo sobre el rumbo del club. "El camino es muy positivo. El camino del Barça es dulce, es de fortaleza", aseguró, sin perder de vista que, más allá de los números, el fútbol sigue siendo el centro de todo. "He jugado mucho a fútbol, soy futbolero y del Barça", concluyó.