El Barça ya sabe lo que costaría la cesión de Cancelo

Joao Cancelo tiene todo listo para salir del Al-Hilal en esta ventana de transferencias invernal. El defensa portugués no ha jugado esta temporada e Inzaghi quiere apostar por los mismos extranjeros en el equipo que ha utilizado en la primera vuelta, por lo que el portugués no tendrá minutos y ya busca alternativas en el mercado de fichajes. El Inter de Milán acelera con la lesión de Dumfries, pero el FC Barcelona y la Juventus también han preguntado en las últimas horas por la situación del portugués.

La dirección deportiva blaugrana está sondeando el mercado para incorporar un defensa, después de que a Andreas Christensen le hayan diagnosticado una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le mantendrá unos cuatro meses de baja. Es decir, entra en los parámetros de lesión de larga duración, por lo que el Barça podría aprovechar el 40% del salario del danés para inscribir a un nuevo futbolista durante el mercado de invierno.

Según ha informado el periodista italiano Alfredo Pedullà, el Inter de Milán ya está negociando los términos económicos para hacerse con la cesión de Cancelo durante la segunda mitad de la temporada. La citada información apunta a que el futbolista cobra 15 millones de euros netos por curso en el Al-Hilal, por lo que ahora le restarían por recibir 7,5 'kilos'. De esta cifra, el club italiano espera que en Arabia Saudí asuman el 50% para poder cerrar el acuerdo, es decir: 3,75 millones de euros para cada parte.

A la espera de saber cuál será la respuesta desde Arabia, donde tiene contrato hasta 2027 tras firmarlo desde el Manchester City en verano de 2024 a cambio de 25 millones de euros, el Barça ya puede empezar a hacer cálculos con Cancelo. Siempre y cuando el jugador no rebaje sus pretensiones económicas y empuje hacia que la operación se cierra en favor de los blaugranas, las cifras de la operación podrían rondar estos parámetros.

Cabe recordar que la ficha de Christensen es una de las más elevadas del vestuario, dado que llegó a la capital catalana como agente libre, tras finalizar su contrato con el Chelsea. Por ello, los culers tienen margen de maniobra a la hora de estudiar las posibles opciones que deja el mercado para encontrar un sustituto del danés. Eso sí, encontrar un candidato en enero que tenga rendimiento inmediato, calidad de primer nivel y que busque una salida de su club a mitad de temporada conforman una serie de condicionantes difíciles de cumplir.

Todo ello a la espera de conocer en qué estado regresa Ronald Araujo, quien ha estado un mes de retiro espiritual en Israel tras pedirle al club un tiempo para desconectar y recuperarse mentalmente porque se veía incapaz dar su mejor versión en el campo y no quería perjudicar al equipo. El lunes regresó a los entrenamientos y podría entrar en la convocatoria de este sábado frente al Espanyol. En el caso de estar en pleno estado de forma, la dirección deportiva podría descartar acudir al mercado si puede contar con el uruguayo, además de algunos perfiles del Barça Atlètic, como Álvaro Cortés o Andrés Cuenca.