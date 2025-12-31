Julián Araujo: el fichaje invisible del Barça que busca equipo en enero

No muchos recordarán el paso de Julián Araujo por el FC Barcelona. De hecho, a más de uno el nombre no le sonará de nada e, incluso, tampoco relacionarán su cara con el club blaugrana. Lo cierto es que el futbolista mexicano pasó por la disciplina culer sin pena ni gloria y no llegó a disputar ni un solo partido oficial con el primer equipo ni con el filial. Ahora, defenestrado en el Bournemouth de la Premier League, busca una salida en este mercado de fichajes de invierno que le permita ganar enteros en la lista de convocados de la selección mexicana para el Mundial 2026.

Nuestro protagonista firmó por el Barça, procedente de LA Galaxy en febrero de 2023 a cambio de 5 millones de euros. Su incorporación fue denegada en el último día de mercado por tan sólo 18 segundos de retraso. Una circunstancia que acabaría marcando para siempre su carrera. Llegó para estar a caballo entre el filial y el primer equipo, pero sin la documentación requerida para poder jugar, tan solo entrenar. Su primera prueba llegó en la pretemporada, donde jugó los 90 minutos del amistoso estival frente al Vissel Kobe, pero la dirección deportiva blaugrana consideró que lo mejor para su rendimiento era encontrarle acomodo en otro equipo en calidad de préstamo.

Así pues, salió cedido a Las Palmas donde volvió a sentirse futbolista bajo las órdenes del exblaugrana Garcia Pimienta: 28 partidos como lateral diestro que pudieron ser más si las lesiones le hubiesen respetado. El conjunto insular salvó la categoría y el mexicano regresó a la disciplina blaugrana. En la primera pretemporada de Hansi Flick al frente del equipo catalán volvió a sumar 45 minutos: fueron frente al Manchester City en otro amistoso, pero lo hizo en una posición más adelantada, como extremo diestro con Héctor Fort en el lateral.

Erasmus en Reino Unido

Finalizó la pretemporada por Estados Unidos y el Barça oficializó su traspaso al Bournemouth de Andoni Iraola por 10 millones de euros. Empezó siendo importante, pero una grave lesión en el isquiotibial izquierdo, que requirió de intervención quirúrgica, le dejó fuera de combate durante casi toda la campaña. Este año tan solo se ha vestido de corto en una ocasión: a finales de agosto en la 2ª ronda de la EFL Cup contra el Brentford, en la que el Bournemouth fue eliminado y Araujo expulsado en el tramo final del encuentro. Desde entonces, ha pasado a un ostracismo del que el mexicano trata de salir.

Por ello, con la ventana de transferencias invernal abierta, el defensa de 24 años busca salir del sur de Inglaterra para tener más minutos. Estamos en año de Mundial y busca una plaza en la convocatoria de Javier Aguirre en la selección mexicana, una de las anfitrionas de la Copa del Mundo.

Por ello, según ha informado 'The Sun', el Celtic de Glasgow estaría interesado en la contratación de Julián Araujo durante el mes de enero para reforzar su equipo. Los escoceses son segundos en su liga a tres puntos del Hearts, líderes de la clasificación; además de pelear por entrar en los puestos de 'play off' de acceso a los octavos de final de la Europa League.