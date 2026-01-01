Lewandowski y Christensen, libres para negociar su futuro lejos del Barça

Ya es oficial. Con el calendario dejando atrás el 2025 y dando la bienvenida al nuevo año, 2026, el Barça cuenta con dos jugadores que ya pueden negociar su futuro lejos de Spotify Camp Nou: Robert Lewandowski y Andreas Christensen, dos casos que son la excepción a la norma interna impuesta por Joan Laporta a la dirección deportiva de no empezar el año con jugadores que acaban contrato.

El delantero y el central azulgranas son los dos únicos futbolistas de la plantilla de Hansi Flick que finalizan su vinculación el próximo 30 de junio, una circunstancia que aplicando las reglas de la FIFA les permite explorar sus opciones de futuro y negociar de forma abierta con posibles pretendientes sin tener que pasar previamente por el despacho de Deco, aunque a día de hoy la continuidad de ambos en Barcelona no está 100% descartada.

Pendientes de Lewandowski

En el caso de Robert Lewandowski, el polaco encara la recta de final de su carrera con el futuro más abierto que nunca. A sus 38 años, ha demostrado sobre el césped que sigue estando a un nivel físico que le puede permitir seguir rindiendo al más alto nivel si decide seguir en Barcelona, aunque como dejó claro en su última entrevista en Polonia, su continuidad la marcará la voluntad del club de contar con él para la próxima temporada.

Así narró El Chiringuito el gol de Lewandowski tras el pase de oro de Lamine. / EL CHIRINGUITOTV

Pese a los recurrentes problemas musculares que le han acompañado desde el inicio de temporada, el '9' culé es el segundo máximo realizador del equipo con ocho goles en 18 partidos oficiales disputados entre LaLiga y la Champions, unas cifras que le dejan por detrás de un Ferran Torres que, con 13 tantos, es el pichichi culé de este curso, contando además con más protagonismo con 16 titularidades por 10 del polaco.

Fuera del Barça, el polaco ya oye los cantos de sirena que se intensificarán en los próximos meses tanto de la MLS como de Arabia, dispuestos a echar sus redes sobre el '9' en caso de que el club azulgrana no apueste por su continuidad o de que el propio Lewandowski no vea con buenos ojos la propuesta culé.

Christensen, condicionado

Las circunstancias de Andreas Christensen son completamente distintas. Si hasta hace apenas unas semanas el central danés podía estar más expuesto al mercado por su falta de minutos, incluso con Hansi Flick apostando por reconvertir a un lateral como Gerard Martín para jugar por delante del '15' culé, su futuro dio un giro de 180º en el último entrenamiento previo al partido contra el Villarreal.

La lesión en el ligamento cruzado anterior, que podría dejarle KO para lo que resta de temporada pese a la decisión de apostar por un tratamiento conservador, deja al danés en una situación complicada, acabando contrato y arrastrando una grave lesión que puede afectar y mucho el caché que tenía hasta hace unas semanas.

SPORT.es

En este contexto, aparece la figura de Joan Laporta, que como ya contamos en SPORT tendría en la cabeza tener un gesto con el futbolista, al que podría ofrecer una ampliación de contrato muy a la baja para no dejarle en la estacada y darle margen para recuperarse con la tranquilidad de tener una vinculación contractual asegurada.

Actualmente, Christensen, que llegó como agente libre en el verano de 2022 tras dejar el Chelsea y firmar por cuatro temporadas como culé, está situado en el tercer escalafón salarial, con una ficha sobre los seis millones de euros netos al año, una cifra que sin ser desorbitada en lo que se mueve el mercado con jugadores de su status queda muy por encima de lo que ahora le ofrecería el Barça para continuar.

El club culé que no tendrá prisa por poner encima de la mesa de los agentes del jugador la oferta de continuidad -que a día de hoy es solo una idea encima de la mesa-, y es que los próximos meses también marcarán que el Barça presente formalmente la propuesta o no, ya que, más allá de la recuperación total, el objetivo principal de Christensen a nivel deportivo es poder estar, aunque llegaría muy justo a nivel físico en caso de que Dinamarca supere la repesca, en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del próximo verano.

Una circunstancia extrema que podría condicionar la oferta culé si finalmente el jugador prioriza el Mundial a recuperarse al 100% de su rodilla, momento en el que el danés tendría que mirar opciones lejos de Barcelona, presentes antes de su lesión pero que veremos si siguen ahí en los próximos meses.