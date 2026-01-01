Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CanceloLewandowski ChristensenMbappéBernalBardghjiCannavaroPau GasolCamp NouArbitro derbiJesús CallejaJulián AraujoBarça - MaccabiBalizaGonzalo BernardosDjokovicMaldiniMercado de Fichajes hoyHaciendaCopa ÁfricaRally Dakar 2026
instagramlinkedin
En directo

En directo

PREMIER LEAGUE

Sunderland - Manchester City, en directo: sigue los partidos y resultados de la Premier League hoy, en vivo

El Sunderland y el Manchester City cierran la jornada de la Premier League este 1 de enero de 2026

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, da instrucciones a sus jugadores en el banquillo durante el partido de la Premier League

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, da instrucciones a sus jugadores en el banquillo durante el partido de la Premier League / EFE/TOLGA AKMEN

Xavi Turu

El año arranca con nuevos patidos de la jornada 19 de la Premier League. Síguelos en directo en SPORT.

Crystal Palace 1-1 Fulham

Liverpool 0-0 Leeds United

Brentford - Tottenham Hotspur (21:00h)

Sunderland - Manchester City (21:00h)

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL