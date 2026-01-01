En directo
PREMIER LEAGUE
Sunderland - Manchester City, en directo: sigue los partidos y resultados de la Premier League hoy, en vivo
El Sunderland y el Manchester City cierran la jornada de la Premier League este 1 de enero de 2026
Xavi Turu
El año arranca con nuevos patidos de la jornada 19 de la Premier League.
Crystal Palace 1-1 Fulham
Liverpool 0-0 Leeds United
Brentford - Tottenham Hotspur (21:00h)
Sunderland - Manchester City (21:00h)
MIN. 27, SUN 0-0 MCI
Ojo que ahora el que se queja de unas molestias es Nico...
MIN. 27, SUN 0-0 MCI
Lo intenta el City a través de un centro de Cherki que no encuentra a ningún compañero y acaba en manos de Roefs.
MIN. 25, SUN 0-0 MCI
Muchos errores en la salida de la pelota del equipo Citizen.
MIN. 23, SUN 0-0 MCI
Sufre el conjunto de Pep ante un Stadium of Light que se anima con el buen hacer de los suyos.
MIN. 22, SUN 0-0 MCI
Otra llegada de los locales... Está sufriendo el City en el verde. Llegó desde segunda línea Hume y le pegó mal y torcido...
MIN. 18, SUN 0-0 MCI
¡¡La más clara para el Sunderland!! Brobbey deja atrás a Rúben Dias y se planta con un mano a mano ante un Donnarumma que despejó a córner.
MIN. 17, SUN 0-0 MCI
Llega el City con un centro de primeras del Cherki que despejó Alderete a córner. En el centro del saque de esquina, Foden le pegó con intención, pero su remate se fue desviado.
MIN. 15, SUN 0-0 MCI
Primer acercamiento de los Black Cats, pero Rúben Dias cortó bien la pelota.
MIN. 12, SUN 0-0 MCI
Mucha pelota para el City, basculando de un lado a otro ante una muralla defensiva de un Sunderland bien plantado en campo propio sin dejar espacios.
MIN. 11, SUN 0-0 MCI
Llegada de Savinho por banda izquierda, que finaliza con un cetro para Bernardo Silva que ataja sin problemas el guardameta local.
