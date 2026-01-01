Rodrygo se pone en el mercado

Rodrygo quiere irse del Real Madrid. No hay vuelta atrás. La decisión está tomada desde hace muchos meses. El delantero y su padre han aprendido de los errores cometidos el último verano, que impidieron que se materializara su salida, a pesar de los varios sondeos y negociaciones abiertas que hubo con equipos de la Premier League.

La nueva estrategia está definida. El primer paso de la misma implica cerrar con un representante de prestigio. En los últimos meses, las principales agencias europeas y sudamericanas lo han tanteado. Ha habido reuniones formales. Sin embargo, según ha podido saber SPORT, el internacional brasileño tiene conversaciones muy avanzadas con dos superagentes, que están dispuestos a ofrecerle un generoso bonus por firmar. En las próximas semanas decidirá por cuál de los dos acaba decantándose.

El extremo entiende que su salida de Madrid será, esta vez, efectiva vinculándose a un nombre de prestigio acostumbrado a lidiar con grandes transacciones.

Rodrygo lleva una temporada muy discreta / AP

Rodrygo no tiene representante desde que, en 2022, rompió unilateralmente con el brasileño Nick Arcuri, de la agencia Un1que Football, con quien trabajaba desde que estaba en las categorías de base del Santos y quien negoció su fichaje por el Real Madrid en 2018, en unos moldes financieros similares a los de Vinícius Jr., un año antes.

Si fuera por Rodrygo, el cambio de aires se realizaría ya en este mercado invernal, al margen de lo que pueda ocurrir con Xabi Alonso, cuyo futuro está vinculado al desempeño de los merengues en la Supercopa de España, donde tienen el hueso del Atleti en las semifinales. Este escenario, sin embargo, se antoja imposible y tras la lesión de Mbappé menos todavía.

Rodrygo terminará la temporada vestido de blanco. Esperará pacientemente la disputa del Mundial de 2026, donde Carlo Ancelotti le reserva no solo un lugar en el once titular de la Canarinha, sino un papel de protagonista. Considera que su fútbol se apreciará en un ecosistema mucho más favorable del que está encontrando a diario esta temporada en el Bernabéu, donde todo gira alrededor de la figura plenipotenciaria de Kylian Mbappé.

Se entiende a las mil maravillas con Carletto, al igual que ocurre con Vinícius. Prueba de ello es que, en cuatro amistosos disputados esta temporada con la Canarinha, ha marcado los mismos goles que en 21 actuaciones con el Madrid de Xabi Alonso: dos tantos. De hecho, encadenó 32 partidos sin marcar hasta que rompió el gafe en la derrota en casa contra el Manchester City de Pep Guardiola, en un partido de la fase de grupos de la Champions. Se trata de la peor sequía de un delantero en toda la historia del Madrid.

A medio plazo, el futuro de Rodrygo apunta a Inglaterra. Solo el PSG, que tiene muy bien cubiertas las tres posiciones de ataque, podría afrontar un traspaso que rondará los 100 millones de euros, aunque en los últimos 12 meses su valor de mercado se haya depreciado en 40 ‘kilos’ y se sitúe en los 60 actuales. Ir al Bayern de Múnich no le llama en absoluto la atención.

El brasileño ya organizó una subasta el último verano, pero le penalizó el hecho de que varios intermediarios lo ofrecieran al mismo tiempo. Ahora habrá una estrategia centralizada. Y la puja de los ‘Big Six’ se articulará de forma ordenada.

Guardiola y Arteta, atentos

Manchester City y Arsenal se posicionan como los destinos más factibles, aunque no hay que descartar lo que pueda ocurrir con el Liverpool, que atraviesa una primera parte de temporada desastrosa, a pesar de haberse gastado 483 millones de euros en la anterior ventana.

El clan brasileño del Madrid está en vías de desintegración. Endrick, maltratado por Xabi Alonso, ha tenido que marcharse cedido al Olympique de Lyon para gozar de los minutos que no le concedían. Buscará, a contrarreloj, recuperar el olfato goleador —de momento no ha marcado en el presente curso— para convencer a Carlo Ancelotti de que lo lleve al Mundial.

Vinícius, abucheado por su propia afición en el último partido en el Bernabéu, y Rodrygo están a disgusto. La ‘dupla’ está más fuera que dentro, por lo que el único ‘brasuca’ que podría permanecer la próxima campaña es Éder Militao, castigado en las últimas temporadas por las lesiones y, en estos momentos, de baja.