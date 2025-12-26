Rally Dakar
Todos los españoles del Dakar 2026
Carlos Sainz, Laia Sanz y Edgar Canet encabezan la nutrida expedición española que a partir del 3 de diciembre se enfrentará a las carreteras y el desierto saudí
El Dakar 2026 arrancará el próximo 3 de enero con una etapa prólogo con inicio y final en Yanbu. Dos semanas después, la misma ciudad acogerá el tramo final y coronará a los nuevos campeones de las distintas categorías. Un éxito al que aspiran varios pilotos españoles, encabezados por Carlos Sainz y Laia Sanz, quienes el curso pasado vieron como se aventura terminaba al poco de empezar por diferentes problemas técnicos. En total, a menos de un mes para que de comienzo la edición, están inscritos 325 vehículos, entre ellos 118 motos y siete motos eléctricas que participarán en la categoría Mission 1000.
En el apartado de coches, la nómina de participantes volverá a contar con los grandes nombres del momento. De hecho, en la lista aparecen los diez primeros clasificados del 2025, liderados por el campeón Yazeed Al Rajhi, que lucirá el dorsal 201, y el qatarí Nasser Al Attiyah. En clave española, habrá 17 coches pilotados por españoles, la mayoría de ellos también con copiloto español, a excepción de Laia Sanz, que volverá a contar a su lado con el italiano Maurizio Gerini.
Oscar Ral tampoco contará con un compatriota como compañero de batalla, aunque sí habrá otros pocos españoles ejerciendo de copilotos para participantes de otras nacionalidades: Oriol Mena, copiloto de Guy Botterill (Toyota Gazoo Racing); Rosa Romero, copiloto María Gameiro (X-Raid Mini JCW); Pol Ros, copiloto de Sebastián Guayasamín (Old Friends Rally Team) y Oriol Vidal, copiloto de Rokas Baciuska (Defender Rally)
Coches
Cristina Gutiérrez - Pablo Moreno - Dacia Sandriders
Carlos Sainz - Lucas Cruz - Ford Racing
Nani Roma - Alex Haro - Ford Racing
Isidre Esteve - José Maria Villalobos - Repsol Toyota
Laia Sanz - Ebro Audax
Jesus Calleja - Eduardo Blanco - Santana Racing
Ferran Jubany - Marc Sola - MD Rallye Sport
Pedro Peñate - Daniel Mesa - TH-Trucks-Canarias
Jordi Torras - Santi Costa - MD Rally Sport
Oscar Ral - Vertical Motorsport
Pau Navarro - Jan Rosa - BBR Motorsport
Joan Font - Adrià Guilem - BE Racing
Gerard Farrés - Toni Vingut - Pedregà Team
Carlos Santaolalla - Aran Sol - Pedregà Team
Domingo Román - Oscar Bravo - TH-Trucks
Joan Piferrer - Xavi Blanco - Buggy Masters Team
José María Camí - Cristian Cami - Buggy Masters Team
Como siempre, Carlos Sainz y su compañero Lucas Cruz parten entre los favoritos en coches, al volante del Ford Raptor. En la categoría Challenger, Pau Navarro, subcampeón del mundo de la categoría, es la mejor opción española, una categoría en la que ya reinó Cristina Gutiérrez en 2024. La burgalesa afronta este año su décimo Dakar, el segundo en la categoría reina.
En el apartado de motos también habrá una nutrida participación española entre la que destaca el joven Edgar Canet, quien el año pasado se proclamó campeón en Rally 2. Este 2026 competirá ya en la máxima categoría, de la mano de KTM. Junto al de La Garriga habrá otros once competidores españoles.
Motos
Josep Pedro Subirats - Pedregà Team
Edgar Canet - Red Bull KTM
Arnau Lledó - Pedregà Team
Juancar Torres - Motoclub Albacete
Javi Vega - Pont Grup - Kove
Mario Garrido - Pedregà Team
Ricardo Lastra - Old Friends Rally
Fernando Domínguez - Cuenca Diputación 2026
Borja Pérez - Melilla Ciudad del Deporte
Íñigo Zardoya - Joyride Race Service
Carlos López Belloso - Pedregà Team
Joan Carles Guillén - Pedregà Team
La categoría Classic,que permite competir a vehículos icónicos de los años 80 y 90 (o réplicas), centrándose en la regularidad y la navegación, más que en la velocidad pura, contará con seis representantes españoles.
Classic
Juan Morera - Momabikes Raid
Jordi Segura - BE Racing
Raúl Ortiz Correa - Inmobiliaria Uno
José Sole Rocaspana - TH-Trucks Team
Parri Martínez - R Team
José Manuel Salinero - Guardia Civil Raid
También habrá representación española en la categoría M1000 (Dakar Future Mission 1000), una clase experimental para promover energías alternativas que afronta su tercera edición. En este apartado habrá siete representantes españoles, tres de ellos Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xavier Ribas compitiendo a bordo del MAN 6x6 del KH-7 ECOVERGY Team, el el primer camión híbrido de hidrógeno y eléctrico en los 48 años de la carrera.
Jota Álvarez, con una de las siete motos eléctricas y Miguel Puertas, Esther Merino, Fran Gómez formando equipo en el Artic Leopard Galicia, completan la nómina española en este apartado.
M1000
Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xavier Ribas - KH7-Ecovergy
Jota Álvarez - GLS-Stark Future
Miguel Puertas - Artic Leopard Galicia
Esther Merino - Artic Leopard Galicia
Fran Gómez Pallas - Artic Leopard Galicia
Por último, en camiones, los colosos del desierto, habrá hasta siete tripletas completamente españolas, además de Alberto Herrero que tendrá como copiloto al mozanbiqueño Paulo Oliveira. Su mecánico sí será español, Mario Rodríguez. Igual que Manuel Borrero, con Adrián López de mecánico y el belga Charly Gotlib como copiloto.
Camiones
Alberto Herrero - Mario Rodríguez (mecánico) - TH-Trucks Team
Pol Tibau - David Nadal - Daniel Vaz (mecánico) - Tibau Team
Javier Jacoste - Francisco Ester - Gerard Ribas (mecánico) - Buggy Masters Team
Jesús Borrero - Emilio Fiz - Alberto Fiz (mecánico)- Tibau Team
Alberto Alonso - Raúl Arteaga - Gustavo Ibeas (mecánico)- TH-Trucks Team
María Helena Tarruell - Jaqueline Ricci - Arantxa Martí (mecánico) Tibau Team
Jordi Esteve Oro - Quico Pardo - Jordi Pujol (mecánico) - Tibau Team
Javier Herrero - José Maria Casas - Alfonso Herero (mecánico) TH-Trucks Team
Manuel Borrero - Adrián López (mecánico) - Tibau Team
