Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Marcos SenesiLa MasiaRashfordLamine YamalLakersJames NnajiBellinghamHaalandJoan GarciaChristensenEdurne PasabanKilian JornetAraujoErnesto ValverdeCopa África hoyResultados Copa ÁfricaDónde ver Copa ÁfricaSupercopa de EspañaAnder BasurtoLipowitzSalariosRally Dakar 2026Clasificación LaLiga
instagramlinkedin

Rally Dakar

Todos los españoles del Dakar 2026

Carlos Sainz, Laia Sanz y Edgar Canet encabezan la nutrida expedición española que a partir del 3 de diciembre se enfrentará a las carreteras y el desierto saudí

Laia Sanz, con el nuevo Ebro s800 XRR

Laia Sanz, con el nuevo Ebro s800 XRR / EBRO AUDAX MOTORSPORT

El Dakar 2026 arrancará el próximo 3 de enero con una etapa prólogo con inicio y final en Yanbu. Dos semanas después, la misma ciudad acogerá el tramo final y coronará a los nuevos campeones de las distintas categorías. Un éxito al que aspiran varios pilotos españoles, encabezados por Carlos Sainz y Laia Sanz, quienes el curso pasado vieron como se aventura terminaba al poco de empezar por diferentes problemas técnicos. En total, a menos de un mes para que de comienzo la edición, están inscritos 325 vehículos, entre ellos 118 motos y siete motos eléctricas que participarán en la categoría Mission 1000.

En el apartado de coches, la nómina de participantes volverá a contar con los grandes nombres del momento. De hecho, en la lista aparecen los diez primeros clasificados del 2025, liderados por el campeón Yazeed Al Rajhi, que lucirá el dorsal 201, y el qatarí Nasser Al Attiyah. En clave española, habrá 17 coches pilotados por españoles, la mayoría de ellos también con copiloto español, a excepción de Laia Sanz, que volverá a contar a su lado con el italiano Maurizio Gerini.

Oscar Ral tampoco contará con un compatriota como compañero de batalla, aunque sí habrá otros pocos españoles ejerciendo de copilotos para participantes de otras nacionalidades: Oriol Mena, copiloto de Guy Botterill (Toyota Gazoo Racing); Rosa Romero, copiloto María Gameiro (X-Raid Mini JCW); Pol Ros, copiloto de Sebastián Guayasamín (Old Friends Rally Team) y Oriol Vidal, copiloto de Rokas Baciuska (Defender Rally)

Coches

Cristina Gutiérrez - Pablo Moreno - Dacia Sandriders

Carlos Sainz - Lucas Cruz - Ford Racing

Nani Roma - Alex Haro - Ford Racing

Isidre Esteve - José Maria Villalobos - Repsol Toyota

Laia Sanz - Ebro Audax

Jesus Calleja - Eduardo Blanco - Santana Racing

Ferran Jubany - Marc Sola - MD Rallye Sport

Pedro Peñate - Daniel Mesa - TH-Trucks-Canarias

Jordi Torras - Santi Costa - MD Rally Sport

Oscar Ral - Vertical Motorsport

Pau Navarro - Jan Rosa - BBR Motorsport

Joan Font - Adrià Guilem - BE Racing

Gerard Farrés - Toni Vingut - Pedregà Team

Carlos Santaolalla - Aran Sol - Pedregà Team

Domingo Román - Oscar Bravo - TH-Trucks

Joan Piferrer - Xavi Blanco - Buggy Masters Team

José María Camí - Cristian Cami - Buggy Masters Team

Como siempre, Carlos Sainz y su compañero Lucas Cruz parten entre los favoritos en coches, al volante del Ford Raptor. En la categoría Challenger, Pau Navarro, subcampeón del mundo de la categoría, es la mejor opción española, una categoría en la que ya reinó Cristina Gutiérrez en 2024. La burgalesa afronta este año su décimo Dakar, el segundo en la categoría reina.

Edgar Canet, motivado para este Dakar

Edgar Canet, motivado para este Dakar / LS2/KTM

En el apartado de motos también habrá una nutrida participación española entre la que destaca el joven Edgar Canet, quien el año pasado se proclamó campeón en Rally 2. Este 2026 competirá ya en la máxima categoría, de la mano de KTM. Junto al de La Garriga habrá otros once competidores españoles.

Motos

Josep Pedro Subirats - Pedregà Team

Edgar Canet - Red Bull KTM

Arnau Lledó - Pedregà Team

Juancar Torres - Motoclub Albacete

Javi Vega - Pont Grup - Kove

Mario Garrido - Pedregà Team

Ricardo Lastra - Old Friends Rally

Fernando Domínguez - Cuenca Diputación 2026

Borja Pérez - Melilla Ciudad del Deporte

Íñigo Zardoya - Joyride Race Service

Carlos López Belloso - Pedregà Team

Joan Carles Guillén - Pedregà Team

La categoría Classic,que permite competir a vehículos icónicos de los años 80 y 90 (o réplicas), centrándose en la regularidad y la navegación, más que en la velocidad pura, contará con seis representantes españoles.

Classic

Juan Morera - Momabikes Raid

Jordi Segura - BE Racing

Raúl Ortiz Correa - Inmobiliaria Uno

José Sole Rocaspana - TH-Trucks Team

Parri Martínez - R Team

José Manuel Salinero - Guardia Civil Raid

También habrá representación española en la categoría M1000 (Dakar Future Mission 1000), una clase experimental para promover energías alternativas que afronta su tercera edición. En este apartado habrá siete representantes españoles, tres de ellos Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xavier Ribas compitiendo a bordo del MAN 6x6 del KH-7 ECOVERGY Team, el el primer camión híbrido de hidrógeno y eléctrico en los 48 años de la carrera.

El piloto Jordi Juvanteny, en el centro, junto a José Luis Criado y Xavier Ribas

El piloto Jordi Juvanteny, en el centro, junto a José Luis Criado y Xavier Ribas / KH7

Jota Álvarez, con una de las siete motos eléctricas y Miguel Puertas, Esther Merino, Fran Gómez formando equipo en el Artic Leopard Galicia, completan la nómina española en este apartado.

Noticias relacionadas y más

M1000

Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xavier Ribas - KH7-Ecovergy

Jota Álvarez - GLS-Stark Future

Miguel Puertas - Artic Leopard Galicia

Esther Merino - Artic Leopard Galicia

Fran Gómez Pallas - Artic Leopard Galicia

Por último, en camiones, los colosos del desierto, habrá hasta siete tripletas completamente españolas, además de Alberto Herrero que tendrá como copiloto al mozanbiqueño Paulo Oliveira. Su mecánico sí será español, Mario Rodríguez. Igual que Manuel Borrero, con Adrián López de mecánico y el belga Charly Gotlib como copiloto.

Camiones

Alberto Herrero - Mario Rodríguez (mecánico) - TH-Trucks Team

Pol Tibau - David Nadal - Daniel Vaz (mecánico) - Tibau Team

Javier Jacoste - Francisco Ester - Gerard Ribas (mecánico) - Buggy Masters Team

Jesús Borrero - Emilio Fiz - Alberto Fiz (mecánico)- Tibau Team

Alberto Alonso - Raúl Arteaga - Gustavo Ibeas (mecánico)- TH-Trucks Team

María Helena Tarruell - Jaqueline Ricci - Arantxa Martí (mecánico) Tibau Team

Jordi Esteve Oro - Quico Pardo - Jordi Pujol (mecánico) - Tibau Team

Javier Herrero - José Maria Casas - Alfonso Herero (mecánico) TH-Trucks Team

Manuel Borrero - Adrián López (mecánico) - Tibau Team

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL