Todos los españoles del Dakar 2026

El Dakar 2026 arrancará el próximo 3 de enero con una etapa prólogo con inicio y final en Yanbu. Dos semanas después, la misma ciudad acogerá el tramo final y coronará a los nuevos campeones de las distintas categorías. Un éxito al que aspiran varios pilotos españoles, encabezados por Carlos Sainz y Laia Sanz, quienes el curso pasado vieron como se aventura terminaba al poco de empezar por diferentes problemas técnicos. En total, a menos de un mes para que de comienzo la edición, están inscritos 325 vehículos, entre ellos 118 motos y siete motos eléctricas que participarán en la categoría Mission 1000.

En el apartado de coches, la nómina de participantes volverá a contar con los grandes nombres del momento. De hecho, en la lista aparecen los diez primeros clasificados del 2025, liderados por el campeón Yazeed Al Rajhi, que lucirá el dorsal 201, y el qatarí Nasser Al Attiyah. En clave española, habrá 17 coches pilotados por españoles, la mayoría de ellos también con copiloto español, a excepción de Laia Sanz, que volverá a contar a su lado con el italiano Maurizio Gerini.

Oscar Ral tampoco contará con un compatriota como compañero de batalla, aunque sí habrá otros pocos españoles ejerciendo de copilotos para participantes de otras nacionalidades: Oriol Mena, copiloto de Guy Botterill (Toyota Gazoo Racing); Rosa Romero, copiloto María Gameiro (X-Raid Mini JCW); Pol Ros, copiloto de Sebastián Guayasamín (Old Friends Rally Team) y Oriol Vidal, copiloto de Rokas Baciuska (Defender Rally)

Coches Cristina Gutiérrez - Pablo Moreno - Dacia Sandriders Carlos Sainz - Lucas Cruz - Ford Racing Nani Roma - Alex Haro - Ford Racing Isidre Esteve - José Maria Villalobos - Repsol Toyota Laia Sanz - Ebro Audax Jesus Calleja - Eduardo Blanco - Santana Racing Ferran Jubany - Marc Sola - MD Rallye Sport Pedro Peñate - Daniel Mesa - TH-Trucks-Canarias Jordi Torras - Santi Costa - MD Rally Sport Oscar Ral - Vertical Motorsport Pau Navarro - Jan Rosa - BBR Motorsport Joan Font - Adrià Guilem - BE Racing Gerard Farrés - Toni Vingut - Pedregà Team Carlos Santaolalla - Aran Sol - Pedregà Team Domingo Román - Oscar Bravo - TH-Trucks Joan Piferrer - Xavi Blanco - Buggy Masters Team José María Camí - Cristian Cami - Buggy Masters Team

Como siempre, Carlos Sainz y su compañero Lucas Cruz parten entre los favoritos en coches, al volante del Ford Raptor. En la categoría Challenger, Pau Navarro, subcampeón del mundo de la categoría, es la mejor opción española, una categoría en la que ya reinó Cristina Gutiérrez en 2024. La burgalesa afronta este año su décimo Dakar, el segundo en la categoría reina.

Edgar Canet, motivado para este Dakar / LS2/KTM

En el apartado de motos también habrá una nutrida participación española entre la que destaca el joven Edgar Canet, quien el año pasado se proclamó campeón en Rally 2. Este 2026 competirá ya en la máxima categoría, de la mano de KTM. Junto al de La Garriga habrá otros once competidores españoles.

Motos Josep Pedro Subirats - Pedregà Team Edgar Canet - Red Bull KTM Arnau Lledó - Pedregà Team Juancar Torres - Motoclub Albacete Javi Vega - Pont Grup - Kove Mario Garrido - Pedregà Team Ricardo Lastra - Old Friends Rally Fernando Domínguez - Cuenca Diputación 2026 Borja Pérez - Melilla Ciudad del Deporte Íñigo Zardoya - Joyride Race Service Carlos López Belloso - Pedregà Team Joan Carles Guillén - Pedregà Team

La categoría Classic,que permite competir a vehículos icónicos de los años 80 y 90 (o réplicas), centrándose en la regularidad y la navegación, más que en la velocidad pura, contará con seis representantes españoles.

Classic Juan Morera - Momabikes Raid Jordi Segura - BE Racing Raúl Ortiz Correa - Inmobiliaria Uno José Sole Rocaspana - TH-Trucks Team Parri Martínez - R Team José Manuel Salinero - Guardia Civil Raid

También habrá representación española en la categoría M1000 (Dakar Future Mission 1000), una clase experimental para promover energías alternativas que afronta su tercera edición. En este apartado habrá siete representantes españoles, tres de ellos Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xavier Ribas compitiendo a bordo del MAN 6x6 del KH-7 ECOVERGY Team, el el primer camión híbrido de hidrógeno y eléctrico en los 48 años de la carrera.

El piloto Jordi Juvanteny, en el centro, junto a José Luis Criado y Xavier Ribas / KH7

Jota Álvarez, con una de las siete motos eléctricas y Miguel Puertas, Esther Merino, Fran Gómez formando equipo en el Artic Leopard Galicia, completan la nómina española en este apartado.

M1000 Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xavier Ribas - KH7-Ecovergy Jota Álvarez - GLS-Stark Future Miguel Puertas - Artic Leopard Galicia Esther Merino - Artic Leopard Galicia Fran Gómez Pallas - Artic Leopard Galicia

Por último, en camiones, los colosos del desierto, habrá hasta siete tripletas completamente españolas, además de Alberto Herrero que tendrá como copiloto al mozanbiqueño Paulo Oliveira. Su mecánico sí será español, Mario Rodríguez. Igual que Manuel Borrero, con Adrián López de mecánico y el belga Charly Gotlib como copiloto.