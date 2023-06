Buscan una cesión para Pablo Torre

El Barça ha activado el rastreo del mejor destino posible para que el centrocampista cántabro se desarrolle personal y futbolísticamente la próxima temporada Después de un curso con poco protagonismo, la prioridad absoluta es que la perla de Soto de la Marina juegue con regularidad

En el ‘caso Pablo Torre’ todas las partes tienen una cosa muy clara: la situación de esta temporada no puede volver a repetirse. Este curso le ha ido bien para ejercitarse a las órdenes de Xavi Hernández y adaptarse a la disciplina de un equipo de primer nivel como el FC Barcelona, pero el centrocampista cántabro, a sus 20 años, necesita jugar con regularidad. El club azulgrana sigue confiando en el potencial de la joven perla de Soto de la Marina, pero ya ha activado la búsqueda de una cesión para impulsar su carrera.

Xavi ha repetido más de una vez en los últimos meses que Pablo Torre necesita continuidad. Y en el Barça, cuyo objetivo prioritario en el mercado de fichajes de verano será hacer realidad el regreso de Leo Messi, el cántabro lo tendrá muy complicado. La competencia será feroz y el club considera que la mejor opción posible es que salga cedido a un equipo de Primera (difícilmente le faltarán ofertas). El caso de Abde, que ha aprovechado su 'Erasmus' en Pamplona para demostrar que está capacitado para marcar diferencias en la élite, es el ejemplo perfecto.

Una vez tomada esta decisión, la entidad culé no se precipitará a la hora de explorar un destino adecuado para Pablo Torre. A nivel de 'fair play' su salida no es imperiosa y es muy importante encontrar un equipo en el que pueda desarrollar correctamente sus virtudes mientras convive con las necesidades competitivas propias de cualquier club profesional. Todo ayuda y suma en un proceso de formación como el que se encuentra el ex del Racing de Santander.

La evolución del mercado y las ofertas que el Barça reciba en las próximas semanas determinarán el futuro de un futbolista que esta temporada ha registrado unos tímidos números de un gol y dos asistencias en 15 compromisos (565 minutos) entre el primer equipo y el filial blaugrana. El culebrón acaba de empezar.