La carpeta Messi pasa a ser la prioridad absoluta

Laporta ha dado la orden de anteponer el fichaje del argentino a cualquier otra operación Si LaLiga aprueba el plan de viabilidad, encajar a Leo será el primer objetivo de Alemany

El Barça tiene la aprobación verbal de LaLiga del plan de viabilidad presentado a la patronal. Se trata de una postura insuficiente desde el punto de vista del club porque, hasta que lo tenga por escrito, no podrá activar todas aquellas operaciones que tiene planificadas para seguir confeccionando una plantilla competitiva para Xavi.

La idea inicial, una vez el organismo que preside Javier Tebas haya aprobado los números, era inscribir los contratos de los cinco futbolistas cuyas renovaciones aún no han sido actualizadas. Se trata de Gavi, al que obligaron a volver a lucir dorsal del filial, Sergi Roberto, Ronald Araujo, Marcos Alonso y Alejandro Balde.

Sin embargo, las prioridades han cambiado y Joan Laporta ha dado órdenes de colocar la carpeta de Leo Messi por encima de cualquier otra. Por una razón muy simple: el fichaje del '10' es la operación más urgente que tiene el Área de Fútbol encima de la mesa porque, de no acelerar el proceso, la posibilidad de que Messi regrese a casa disminuye a cada día que pasa.

El club quiere demostrar al argentino que lo sucedido cuando tuvo que marcharse tras bloquear el Barça su nuevo contrato en 2021 no volverá a suceder. Además, desde la entidad están plenamente convencidos de poder realizar todos los movimientos que tienen previstos y, en ese sentido, consideran que las inscripciones de los nuevos contratos están garantizadas una vez aprobado el plan de viabilidad más allá de que, por una cuestión de tiempos, haya que anteponer la carpeta de Messi por encima del resto.

Decisión inminente

Y es que el argentino, como explicó SPORT, está cerca de tomar una decisión y no quiere alargar demasiado sus planes de futuro. La decisión del Barça es, de hecho, una especie de respuesta a la premura que solicita el '10', un intento de generar confianza a Leo, que no está dispuesto a pasar de nuevo por lo que pasó en 2021 y que ha enfriado en cierta manera su deseo de volver al club de su vida porque, más allá voluntades, charlas y propuestas oficiosas, no cuenta con ningún documento que le garantice que no existirá ningún problema legal para vestirse de nuevo de blaugrana.

Messi en el partido ante el Estrasburgo | AFP

El Barça intentó que LaLiga les ofreciera una garantía por escrito para poder desencallar el fichaje del campeón del mundo, pero Javier Tebas se ha negado repetidamente a realizar este trámite, por lo que no queda otro remedio que esperar y, ante esta situación, el Barça prioriza a Leo Messi. Por supuesto, también por encima de otros fichajes.