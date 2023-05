Ferran Torres pedirá a Xavi una oportunidad

El técnico tiene previsto reunirse con el de Foios en los próximos días Ferran no se plantea salir y quiere empezar de cero la prempotarada para demostrar que tiene sitio

Xavi no ha escatimado elogios hacia Ferran Torres desde que el futbolista aterrizó en el Camp Nou. El técnico llegó a decir de él que "es espectacular, un top mundial" o que "siempre trabaja, no baja la guardia y tiene confianza en él", entre otros piropos. Lo cierto es que de los 50 partidos en los que ha ido convocado ha disputado un total de 44, siendo el jugador séptimo jugador más utilizado. Eso sí, en cuanto a minutos cae hasta la decimoquinta posición, aunque se mantiene junto a Pedri como quinto máximo goles por detrás de Lewandowski, Raphinha, Ansu Fati y Dembélé.

No ha sido una temporada sencilla para el de Foios, que la inició lesionado y que, pese a viajar con el resto del equipo a la gira por Estados Unidos, no pudo trabajar con normalidad y, de hecho, no jugó ni un solo minuto en los cuatro amistosos disputados en territorio norteamericano. De ahí que arrancara con algo menos de ritmo competitivo que sus compañeros, algo que ha acabado lastrando su presencia en el equipo como titular.

El valenciano es consciente de que debe mejorar sus prestaciones, que está en el Barça y que para jugar de forma regular debe dar más. En ello está y tiene muy claro que tirar la toalla no es una opción. Las muchas informaciones que le sitúan lejos del Camp Nou no le inquietan y está centrado, única y exclusivamente, en seguir trabajando. Además, encara con mucha energía la próxima temporada, donde tiene depositadas grandes ilusiones.

Reunión pendiente

Pese a todo, es uno de los futbolistas con los que presumiblemente Xavi va a reunirse en los próximos días para explicarle sus planes. La idea es comunicarle que no cuenta con él y que escuche ofertas siempre que interesen a todas las partes. Pero Ferran Torres tiene otra proyecto: quiere triunfar en el Barça y está convencido de que lo hará.

Ferran y Ansu reciben indicaciones de Alegre y Xavi, respectivamente, este curso | Javi Ferrándiz

No tiene ninguna intención de marcharse y quiere aprovechar la pretemporada para convencer al técnico de que tiene sitio en la plantilla y de que ni mucho menos sobra en ella. La relación entre ambos es muy cordial y no será difícil que lleguen a una entente con la que ambos salgan satisfechos.