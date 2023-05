¿Por qué no jugará el 'miniclásico' Pablo Torre?

El centrocampista cántabro podría ser un refuerzo de lujo para el equipo de Rafa Márquez para el ‘play-off’, pero estará (y, en principio, jugará) con el primer equipo en Vigo Salvo cambio de opinión, la joven perla de Soto de la Marina también viajará a Japón para disputar el amistoso contra el Vissel Kobe

El Barça Atlètic iniciará este sábado, con la visita del Real Madrid Castilla al Johan Cruyff, la fase de ascenso a Segunda División. Después de una buena temporada en líneas generales, el conjunto azulgrana tendrá una gran oportunidad para subir a la categoría de plata del fútbol español. Pablo Torre, con ficha del filial, podría ser un refuerzo de lujo para el equipo de Rafa Márquez para el ‘play-off’, pero el centrocampista cántabro no disputará el ‘miniclásico’: estará (y, en principio, jugará) con el primer equipo en Vigo.

No ha sido una campaña fácil para la joven perla de Soto de la Marina. A caballo entre el primer equipo y el filial, en su primer año en el club culé solo ha disputado 565 minutos. Se ha ejercitado todo el curso a las órdenes de Xavi Hernández con todo el aprendizaje que esto supone, pero no ha jugado con regularidad y solo ha ‘bajado’ a Primera RFEF en tres ocasiones (245’). Con un balance de un gol y dos asistencias, ha aprovechado las pocas apariciones para dar muestras de su calidad, pero también de que necesita rodaje para adaptarse a la élite.

Tal como explicó Márquez en rueda de prensa, el Barça Atlètic no espera tener ningún refuerzo para el ‘play-off’. Veremos si hace alguna excepción con Lamine Yamal tras la eliminación de España del Europeo sub-17, pero el técnico mexicano no contará con Pablo Torre por varios motivos. El primero se basa en la máxima de no tocar lo que funciona. El segundo, que Xavi le necesitará para la visita a Balaídos del próximo domingo (21.00 horas) y el amistoso contra el Vissel Kobe en Japón, previsto para el martes que viene.

El tercero y último factor a considerar tiene que ver con el calendario. La fase de promoción se podría alargar cuatro semanas y eso obligaría al cántabro a empezar más tarde la pretemporada 2023/24. La idea de la dirección deportiva barcelonista es ceder a Pablo Torre a algún equipo de Primera para que se foguee. Y, puesto que cuando ha jugado en una categoría muy física y competitiva como la Primera RFEF no ha marcado diferencias, la prioridad debe ser que el centrocampista empiece la campaña que viene de la mejor forma posible.