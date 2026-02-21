Nico Williams agota la última vía posible: nuevo tratamiento en Inglaterra

Mientras sus compañeros se medían al Elche sobre el césped, Nico Williams ocupaba un lugar en la tribuna de personalidades de San Mamés junto al resto de lesionados y a Yeray Álvarez, sancionado por dopaje tras consumir una sustancia prohibida por la UEFA. Enfundado en una capucha hasta las cejas, el pamplonés asistía con gesto serio al sufrido triunfo del Athletic sobre el cuadro franjiverde (2-1), decidido con un penalti postrero convertido por Guruzeta.

La pubalgia del internacional español preocupa al Athletic Club sobremanera. En todos los estamentos. Desde el césped, a la grada, pasando por el Palacio de Ibaigane y los servicios médicos. Hay mucho en juego: en lo económico y en lo deportivo. Los leones están fuera de combate en todos los frentes posibles, a excepción de la Copa del Rey, donde deberán remontar un 0-1 a la Real Sociedad.

Nico Williams seguirá un tratamiento conservador pautado por una clínica inglesa / EUROPA PRESS

La situación en liga es aún más compleja, con el equipo peleando por un objetivo que no es el que corresponde. Como dijo Jon Uriarte hace unos días, la meta es ahora alcanzar cuanto antes los 42 puntos que firmarían la permanencia en Primera. Lo dicho, un propósito de mínimos, muy alejado del megaproyecto que se vendió con la rúbrica del nuevo contrato de Nico Williams.

Se juega el Mundial

Porque en lo económico el panorama no es mucho más esperanzador. La clasificación para la próxima edición de la Champions es ahora mismo una quimera. Sin los ingresos golosos de la máxima competición continental, los presupuestos de cara al próximo curso se verán reducidos... Y la plantilla se ha encarecido tras la renovación de Nico. Este movimiento, que se vio como un éxito a largo plazo, obligará a un ejercicio de ingeniería financiera a Jon Uriarte o al próximo presidente. Recordemos que es año de elecciones en el Athletic, aunque la oposición siga sin moverse.

Pero si hay alguien que está inquieto es el propio Nico Williams. Un futbolista de su talla, de su calidad, determinante como es el pamplonés no puede permitirse un curso prácticamente en blanco como el que está firmando. Más siendo año de Mundial. El extremo tiene el hueco asegurado en la lista de Luis de la Fuente, siempre y cuando recupere la condición física.

Nico Williams, del Athletic Club, en el partido ante el Levante / Europa Press

En manos de un especialista inglés

Por ello y para intentar salvar la temporada, se ha acordado a todos los niveles en el Athletic que Nico pare y se olvide de una vez por todas de la pubalgia que le está lastrando. "Era demasiado tiempo con un jugador como Nico a medio gas. Ha llegado un momento en que era una necesidad para él parar", decía Ernesto Valverde este jueves. Dicho y hecho. El futbolista, con el consentimiento de los servicios médicos rojiblancos, viajó a Birmingham para ponerse en manos de especialistas en el tratamiento de la pubalgia. El quirófano sigue sin estar descartado, pero se agotarán todas las vías no quirúrgicas para evitarlo.

Noticias relacionadas

Nico Williams seguirá una terapia específica para fortalecer las zonas abdominal e inguinal, reforzada con pautas de antiinflamantorios y anelgésicos que le permitan borrar de una vez por todas de las molestias y encarar la recta final de la temporada con garantías.