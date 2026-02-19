La pubalgia de Nico Williams dinamitó del todo la temporada del Athletic Club: "Demasiado tiempo con un jugador a medios gas"

Planificar una temporada en la máxima élite del fútbol no es sencillo. Menos aún cuando a LaLiga y a la Copa del Rey hay que sumar una estimulante participación en Champions League. A veces, los premios pueden ser envenenados y, si no se tiene todo medido al detalle, incluso los inconvenientes, lo que tenía que ser una campaña histórica puede convertirse en un suplicio.

Eso es lo que le está pasando al Athletic Club de Ernesto Valverde. El verano arrancó emocionante: Nico Williams no se marchó al Barça y renovó su contrato; Aymeric Laporte volvía a casa para mejorar la defensa de cara a la Champions League, el punto más débil del equipo a los ojos del 'Txingurri'... Todo eran buenas noticias en Bilbao, hasta que la fortuna empezó a complicar las cosas.

De la sanción de Yeray a la pubalgia de Nico

La sanción de Yeray por dopaje se unió a unos resultados pésimos en pretemporada y a algunas lesiones considerables. De golpe y porrazo, la defensa, que había dado un salto competitivo con las llegadas de Areso y Laporte, se quedó desnutrida. Lo peor empezó un poco más tarde, cuando la pubalgia comenzó a azotar a una de las estrellas del equipo, Nico Williams.

Yeray: "Me volví loco, empecé a buscar todo con el móvil, no sabía ni lo que era un diurético" / EFE

Lejos de disfrutar de esta temporada, el internacional español, ilusionado por poder jugar la Champions en casa junto a su hermano Iñaki, está viviendo una travesía de esfuerzos y dolor, unas molestias que no cesan y que no le permiten dar el cien por cien. Cuatro goles y seis asistencias en 26 partidos son las cifras de un Nico que sabe que puede dar mucho más a su Athletic, que va noveno en Liga con 31 puntos.

Nico Williams, jugador del Athletic Club / LUIS TEJIDO

La voluntad del jugador ha sido forzar, siempre. Jugar hasta que el cuerpo diga basta, pero quien ha decidido ponerle freno a la situación ha sido el propio Valverde, quien antes del choque ante el Oviedo ya dejó caer que había que encontrar una solución: una baja indefinida para plantarle cara a una lesión complicada y que no tiene un tiempo determinado de recuperación. En este caso, las sensaciones sí marcarán la disponibilidad del jugador.

Las palabras del técnico

De todo ello volvió a hablar el técnico del equipo bilbaíno: "Ha llegado el momento en el que pensaba que parar era una necesidad para él. Es demasiado tiempo con un jugador a medio gas, no tengo mucho más que comentar al respecto. Es un contratiempo más de esta temporada", espetó el 'Txingurri'.

Ernesto Valverde, en una imagen reciente / Ricardo Larreina / Europa Press

Ahora no queda otra que esperar a su regreso, sano al cien por cien, e ir solventando los compromisos que vengan. El primero de ellos, este viernes contra el Elche en San Mamés (21:00 horas).