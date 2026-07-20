Récord histórico de La Roja: un gol recibido en todo el Mundial... ¡en 750 minutos!

Luis de la Fuente se convirtió al borde de la medianoche de este domingo en el segundo seleccionador que conquista el Mundial con La Roja, 16 años después de la histórica primera 'estrella' en Sudáfrica'10 con Vicente del Bosque en el banquillo. Con una propuesta similar, el combinado español volvió a brillar en el control de la pelota de los partidos, basando en ambos aspectos una enorme solvencia defensiva.

Ese argumento tan traído de que la mejor defensa "es un buen ataque" se ha visto multiplicado en Estados Unidos con una España que se convirtió también en la única selección de la historia que conquista el título universal con un solo tanto encajado. ¿Quién lo iba a decir tras las dudas en el empate sin goles en el estreno ante Cabo Verde?

En Sudáfrica la cosa empezó aún peor con una derrota en el debut frente a Suiza (0-1), con un tanto de Gelson Fernandes. De hecho, este gol tiene la curiosidad de que su autor nació precisamente en Cabo Verde. En aquel Mundial, Iker Casillas también encajó el gol del chileno Millar en el cierre de la fase de grupos y la 'muralla' defensiva se cerró ahí definitivamente.

España reinó a orillas de Nueva York / EFE

Vicente del Bosque consiguió un equilibrio casi perfecto en las eliminatorias y La Roja no recibir más goles en los 390 minutos que la condujeron a la fiesta total en Johannesburgo. David Villa hizo el tanto del triunfo en octavos contra Portugal (1-0) y en cuartos contra Paraguay (0-1) con un penalti que detuvo Casillas a Cardozo. Puyol marcó el gol contra Alemania en 'semis' (1-0) y Andrés Iniesta, el gol de su vida en el 116' en la final ante Países Bajos.

De esta forma, igualó el logro defensivo que habían conseguido antes Francia en el Mundial que ella misma organizó y alzó en 1998 y la Italia del 'Balón de Oro' Fabio Cannavaro en el Mundial de Alemania en 2006. Dos goles recibidos en siete partidos fueron los 'poderes' de las tres selecciones en el camino hacia el título.

Con Unai Simón como mejor portero del Mundial, el logro de la selección española de Luis de la Fuente en Estados Unidos tiene más valor por una doble circunstancia: es la primera vez en la historia que una selección gana un Mundial con un solo gol recibido, con el añadido de disputar un partido más (los dieciseisavos).

Unai Simón, un solo gol recibido y 'mejor portero del Mundial' / EUROPA PRESS

Tras empatar sin goles en el debut frente a la sorprendente Cabo Verde y derrotar por 4-0 a Arabia Saudí y a Uruguay por 0-1, España pasó a dieciseisavos como primera de grupo y única selección junto a México que no recibió ningún gol en esos 270 minutos. Esa dinámica se mantuvo en una plácida primera eliminatoria contra Austria (3-0) u en un duro duelo de octavos contra la Portugal de Cristiano Ronaldo (0-1).

En cuartos esperaba Bélgica, un rival complicado que plantó cara y logró batir a Unai Simón en el 41' con el gol que anotó De Ketelaere (Atalanta), a caballo entre el 1-0 de Fabián y el definitivo 2-1 de Mikel Merino en el 88'. España no volvió a recibir goles, ni en semifinales ante Francia en su mejor partido (0-2) ni en los 120 minutos de la final contra una inocua Argentina (1-0),