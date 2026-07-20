¡España gana su segunda estrella con un mordisco del Tiburón!

¡España es campeona del mundo! La Roja derrotó a Argentina en una final en la que solo hubo un equipo en el campo como fue la Roja. Eso sí, la victoria no se puso plasmar hasta el tiempo añadido cuando el 'Tiburón' salió al rescate de la segunda estrella para la historia.

Luis de la Fuente planteó el mismo once que tan buenos resultados le había dado en los últimos partidos, con Fabián en el centro del campo y dejando de entrada a Pedri en el banquillo, mientras que Lionel Scaloni buscó la experiencia de De Paul en la medular con Nico González para ayudar a presionar y Montiel en el carril diestro. España pensó en sus propias armas, mientras que Argentina intentó minimizar el juego de toque del conjunto español.

El partido arrancó con el presumible dominio de la Roja con un cuadro albiceleste bien plantado. Pese a ello, Olmo y Lamine no tardaron en encontrarse dentro del área y el Dibu tuvo que aparecer por primera vez. Argentina empezó a apretar para frenar el ritmo español y Mac Allister enseñó la dureza con que podía actuar su equipo con una dura falta sobre Dani Olmo sin penalización de tarjeta amarilla.

Lamine y Tagliafico vivieron un gran duelo en el España-Argentina / SARAH YENESEL / EFE

España, sin embargo, no se arrugó y siguió con su plan de partido. El balón era del equipo de De la Fuente y a la albiceleste no le incomodaba el papel de estar más retrasada, esperando que llegara su oportunidad a través de las botas de Messi o de Julián Álvarez.

Falta de punch

La Roja lo intentaba con su juego combinativo y, en una de estas, Oyarzabal exigió al Dibu Martínez. España tenía el mando del juego y solo le faltaba encontrar la finura en el último tercio de campo. Cucurella probó otro recurso como es el disparo lejano. La selección lo intentaba de todas las maneras para plasmar su juego posicional en el marcador.

El primer tiempo se cerró sin que Argentina llegara a la portería contraria ante una España que lideraba el juego, aunque con mínimo peligro. Se palpaba que era una final de un Mundial y nadie quería cometer ningún error.

Lisandro fue amonestado por una dura entrada a Oyarzabal / Angel Colmenares / EFE

Scaloni tuvo que quemar un cambio antes del descanso por la lesión de Lisandro, quien fue sustituido por Otamendi. Hombre por hombre en le centro de la zaga, si bien Lisandro estaba amonestado. Pare

Tras un largo descanso con show a la americana, Paredes entró por Nico González en busca de mayor fortaleza en la medular, si bien fue España la primera en avisar con un lanzamiento de Baena. El centrocampista argentino no tardó en ver la amarilla por un encontronazo en la medular. Argentina no iba a bajar lo más mínimo el pistón. Molina entró por Montiel en un intento de Scaloni de ganar en profundidad por la banda.

Pedri y Ferran Torres

De la Fuente también movió ficha con Pedri y Ferran Torres por Oyarzabal y Fabián Ruiz. Calidad para la medular y energía en ataque. El partido era de la máxima exigencia y había que estar a la altura del rival. El 'Tiburón' tuvo un cabezazo nada más entrar para dar muestra de mayor peligro. Scaloni quería frenar a España y realizó sus últimos cambios pronto con la presencia de Giuliano Simeone y Medina. Más fuerza para un partido que había cogido un tono físico relevante

Ferran Torres tuvo un importante impacto en el encuentro / Angel Colmenares / EFE

El partido era un toma y daca táctico. El seleccionador español puso a Merino y Nico para no perder comba por Dani Olmo y Álex Baena. La selección logró aumentar una marcha con las sustituciones. Laporte la tuvo de cabeza a un centro de su compañero del Athletic en plena avalancha roja.

Roja y paradón del Dibu

El partido llegó a la prórroga con la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla tras una plancha a Cubarsí. Lamine la tuvo en la última falta al límite del tiempo, pero el Dibu voló para evitar el gol.

El Dibu volvió a aparecer para salvar un ccabezazode Nico Williams nada más empezar un tiempo extra en el que entró Zubimendi por un Rodri fundido. También tuvo la oportunidad de debutar Eric Garcia en un momento crítico por Laporte. Antes, el colegiado anuló de forma muy rigurosa un gol a Nico Williams por una supuesta falta previa de Merino.

Scaloni tuvo que sacrificar a Julián Álvarez para presentar a otro defensa como Senisisi para intentar resistir. Eso no impidió que Mikel Merino tuviera otra clarísima ocasión de cabeza que se le marchó fuera.

Mordisco del Tiburón

La segunda parte del tiempo extra no pudo empezar mejor. Centro de Pedro Porro, Nico la deja atrás y el 'Tiburón' fusila con la zurda. Por fin llegaba la justa recompensa para España. Argentina empezó entonces a intentar jugar por primera vez en el encuentro.

Las prisas cambiaron de lado de un conjunto albiceleste desesperado. Ferran Torres marcó un segundo gol en un mano a mano, pero resultó anulado por un muy justo fuera de juego. La tuvo Giuliano Simeone en la única ocasión argentina en todo el encuentro, aunque se le marchó alto. Argentina tuvo corazón hasta el final, pero ya era demasiado tarde. La Copa del Mundo volaba hacia España.