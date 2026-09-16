Tuchel: "Me arrepiento de no haber comido un poco de césped"

Thomas Tuchel siempre ha sido un entrenador algo peculiar. El seleccionador de Inglaterra vuelve a estar en el foco justo cuando está a punto de comenzar el primer parón internacional tras el Mundial, en el que los 'Three Lions' cayeron frente a Argentina. Pero aun así, hubo un momento que siempre quedará grabado en la retina del técnico alemán.

El que fuera entrenador del Bayern Múnich y del Chelsea desveló recientemente que al regresar a la base en Kansas City deseaba haberse comido un poco de césped del Estadio Azteca tras eliminar a México en los octavos de final del Mundial celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

Unas declaraciones que para nada están sacadas de contexto. Todo lo contrario. Fue su forma de expresar toda la emoción que sintió después de clasificarse para cuartos de final en un partido totalmente loco que se complicó para los ingleses con la expulsión por roja directa a Quansah en el 54'. Pero los ingleses supieron sufrir y sufrir para terminar eliminando a la anfitriona.

Toda una odisea superada con éxito. "Le escribí un mensaje a un amigo después del partido y le dije: 'Me arrepiento de no haber comido algo de césped después del partido para poder tener algo de esto en mi cuerpo para siempre'", aseguró sin tapujos Tuchel en un pódcast con el exfutbolista Daniel Sturridge.

"Así de importante fue ese momento, esa fue la sensación, así me sentía", insistió el seleccionador en la entrevista para su canal 'Reflexiones: el viaje de Inglaterra en la Copa del Mundo'. "Si necesitaban alguna prueba de lo que significó para estos jugadores y de la solidaridad que existía entre ellos, fue el momento en que Jordan se cayó y se rompió la muñeca. En un instante, todos los jugadores estaban allí, deteniendo las celebraciones, formando un escudo, protegiendo a Jordan, sin moverse de allí, con total empatía. Fue algo muy especial", concluyó.

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Una emoción que se vino abajo dos rondas después. Tras cargarse a Noruega en cuartos, Argentina se cruzó en el camino de los 'Three Lions' y, en un partido gris, la Albiceleste remontó con goles en el 85' y en el 92'. Todo ello le supuso numerosas críticas a Tuchel por su planteamiento del encuentro, por echarse atrás con el 1-0 de Gordon y no ir a sentenciar el encuentro. Sea como sea, la Federación Inglesa de Fútbol ratificó su cargo tras el Mundial y el alemán sigue al frente de la selección, con la que firmó un contrato hasta el año 2028, justo después de la Eurocopa que se disputa en el país británico.