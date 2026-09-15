Comunicado oficial de Abde tras su polémica con Ceuta: "No era con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el marroquí"

Ez Abde está en el punto de mira del pueblo marroquí después de que el futbolista de la selección de 'Los Leones del Atlas' saltara al campo esta semana antes del partido del Real Betis ante el Villarreal en el estadio de la Cerámica con una camiseta de apoyo a Ceuta por la crisis migratoria que vive la ciudad autonómica española.

En la camiseta, se podía leer el lema 'Todos Somos Caballas' para apoyar a la población ceutí después de que el pasado 30 de julio, más de 70.000 mil personas cruzaran la frontera entre Marruecos y España.

La iniciativa fue del conjunto local, el Villarreal, y el Betis se acogió "trasladar un mensaje de apoyo, unidad y respeto a la población ceutí para que pueda recuperar lo antes posible su actividad cotidiana, social y económica. Ceuta no está sola. Todos Somos Caballas", decía el comunicado de ambas entidades.

Así, Abde ha sido duramente criticado en Marruecos por lucir dicha camiseta hasta el punto de recibir graves insultos y amenazas. En un primer momento, y tras ver el revuelo, su entorno afirmó a los medios que el jugador se había puesto la camiseta sin ser conocedor de su contenido ni saber qué ponía.

Más tarde, el propio Abde ha acudido a sus redes sociales para aclarar lo sucedido mediante un comunicado oficial.

"Escribo este comunicado para aclarar una situación ayer ocurrida en el encuentro de liga frente al Villarreal CF", empieza diciendo el futbolista del Betis en un escrito publicado en las stories de su cuenta de Instagram.

"Primero quiero dejar clara una cosa, en ningún momento se ha utilizado la camiseta referente al pueblo de Ceuta con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el pueblo marroquí. Esta era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y a sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada", añade.

Y finaliza: "Ahora bien, esto no es una disculpa ante nadie y todo aquel que desee usar esto para dudar de mi amor por mi país es libre de hacerlo, yo seguiré viviendo cada día con la cabeza bien alta y seguiré representando con orgullo y sacrificio mis raíces".

Abde nació en Beni Mellal (Marruecos), pero creció en Elche. En el momento de decidir a qué selección nacional representar en el máximo escenario del fútbol mundial, Abde eligió a Marruecos y ya suma 43 internacionalidades, en las que ha conseguido cuatro goles.

Noticias relacionadas

El Betis apoyó las palabras de su futbolista compartiendo el comunicado. "Un ejemplo de solidaridad y humanidad. Siempre en nuestro equipo, Ez Abde", escribía el club andaluz.