Las dudas del Barça y el 'clausulazo' del Brujas por Jan Virgili

5 de junio de 2026. Deco cita a los agentes de Jan Virgili a su despacho de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Durante casi una hora y media de reunión, el director de fútbol del Barça les comunica que si recibe el OK de Hansi Flick el Barça ejecutará la cláusula y se hará de nuevo en propiedad con el extremo (había que aobar unos siete millones, la parte correspondiente al 60% del Mallorca).

Jan Virgili, jugador del Brujas / BRUJAS

El ‘feedback’ es positivo y el jugador ve con buenos ojos regresar e intentar triunfar en el Barça. Unos días después, la idea se ‘moldea’ y la entidad catalana traslada la idea de comprarlo, pero cederlo este curso 2026/27 con el Betis como uno de los grandes interesados.

La opción de traspaso+préstamo al Betis

Jugar Champions era muy goloso. Pero la cosa se enquista. El Betis no acepta pagar los emolumentos que pide el club barcelonista por el préstamo y Deco deja la opción en ‘stand by’. Van pasando las semanas. Virgili arranca la pretemporada con el Mallorca, marca contra el PSG en el partido de presentación del equipo. Y en esas irrumpe el Brujas, que abona la cláusula de 12 millones. Le presenta al jugador el proyecto que tiene para él, las instalaciones. Jugar la ‘orejona’ pesa mucho. Y hay luz verde.

Virgilia en el momento de la firma / Brujas

El club bermellón, que había vendido a Leo Román, Samu Costa o Muriqi, no necesitaba más ingresos, así que la única forma que tenía Jan para no jugar en Segunda A era que alguien abonara ese importe de la claúsula de salida.

Mientras el Barça duda si actuar no, es el club belga quien se acaba haciendo con él. Cambio de país, de cultura y de entorno para Jan, que se marchó con su hermano a la preciosa localidad flamenca para empezar esa nueva vida-

Semana fantástica

El de Vilassar de Mar se estrenó en la máxima competición continental con una gran actuación ante el Aston Villa. Llevó de culo a Wan-Bissaka, dio una asistencia y dejó huella a pesar de la derrota por la mínima (2-3). Y el pasado domingo marcó su primer tanto (un golazo) contra el Amberes de Álvaro Cortés. Jugada preciosa amagando a los dos defensa y batiendo con un zurdazo al portero rival.

Las primeras palabras de Jan Virgili como jugador del Brujas / Club Brugge KV @ClubBrugge

El tiempo dirá si fue un gran error o no del club azulgrana el no haber abonado la cláusula. Sobre todo si este curso sigue a este nivel y acaba revalorizándose. Ni que fuera como una operación para hacer caja a medio plazo. Pero el punto de mira terminó yendo hacia otras direcciones y, por ahora, todo está yendo como la seda en la entidad catalana.