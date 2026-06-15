Reacciones y polémica del España - Cabo Verde del Mundial

Discurso de Tomás Roncero tirando de épica en SER: "Hispanos, han pasado ya dos años desde que conquistamos las tierras de Europa. Acabamos con todos los reinados, los más poderosos. Nadie nos esperaba. La gente ya nos ve como los reyes, como los favoritos. Hispanos, no perdáis la esencia. Tenemos que ser auténticos. Río arriba, como ha sido siempre, con orgullo. Máximo respeto a Cabo Verde. No perdamos la humildad. Sepamos ganarles con orgullo y dignidad. Esto tiene 8 batallas y vamos a ir una tras o otra. ¡Miradme a los ojos! Ni los argentinos, ni los portugueses, ni los ingleses, ni brasileños, ni la todopoderosa Francia... ¡Somos los Hispanos! ¡Los reyes de Europa! Y demostraremos que somos los reyes del mundo. Estamos todos los en las Termópilas porque sabemos que podemos con los persas. ¡No hay atajo para la grandeza, se construye con sacrifico y se sostiene con corazón! ¡A por el Mundial!"