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Reacciones y polémica del España - Cabo Verde del Mundial
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el debut de los de Luis de la Fuente en el Mundial 2026
Kiko Narváez, en SER: "Rodri es importantísimo. Hay jugadores que han llegado con problemas. Hay que ganar y darle la posibilidad a Lamine, Nico, Rodri, de recuperarse bien".
Alfredo Relaño, en COPE: "En esta ocasión el debut no inquieta, hay derecho al fallo".
Kiko Narváez, en SER: "Es sorpresa por ser Gavi y por jugar en la banda. El míster sabe cómo están los jugadores. Algunos llegan con el tanque gastado a final de temporada, Gavi lo tiene impoluto. Es un jugador diferente a Pino, Olmo, Baena... Confío plenamente en Luis de la Fuente".
Paco González, en COPE: "Ahora empiezan a aparecer las favoritas: España, Francia, Argentina e Inglaterra".
Discurso de Tomás Roncero tirando de épica en SER: "Hispanos, han pasado ya dos años desde que conquistamos las tierras de Europa. Acabamos con todos los reinados, los más poderosos. Nadie nos esperaba. La gente ya nos ve como los reyes, como los favoritos. Hispanos, no perdáis la esencia. Tenemos que ser auténticos. Río arriba, como ha sido siempre, con orgullo. Máximo respeto a Cabo Verde. No perdamos la humildad. Sepamos ganarles con orgullo y dignidad. Esto tiene 8 batallas y vamos a ir una tras o otra. ¡Miradme a los ojos! Ni los argentinos, ni los portugueses, ni los ingleses, ni brasileños, ni la todopoderosa Francia... ¡Somos los Hispanos! ¡Los reyes de Europa! Y demostraremos que somos los reyes del mundo. Estamos todos los en las Termópilas porque sabemos que podemos con los persas. ¡No hay atajo para la grandeza, se construye con sacrifico y se sostiene con corazón! ¡A por el Mundial!"
Antonio Romero, sobre Gavi: "Es una apuesta de Luis de la Fuente. Para él Gavi es esencial si está bien físicamente".
Álvaro Benito, en SER: "Lo de Gavi es una sorpresa por el tipo de partido que es y su posición. En el Barça un día jugando de falso extremo con Flick no estuvo bien. Pienso que sus virtudes son ver el juego de detrás hacia delante, ser agresivo en el robo, en la conducción... Hoy tendrás mucho dominio, rival replegado, esperaba un jugador más habilidoso y un perfil más ofensivo".
Antonio Romero, en SER: "De la Fuente ha visto bien a Gavi para que entre directamente titular. Es la gran noticia".
Antón Meana: "Primeras polémicas con la FIFA, no permiten desplegar las banderas de España con nombre de Andalucia, pueblos... para que no tapen los eslogans de publicidad".
Alfredo Martínez: "Cuatro azulgranas en el once titular de España y gran sorpresa... ¡La presencia de Gavi!".
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Buenas tardes y bienvenidos al directo de las reacciones sobre el partido entre España y Cabo Verde. Aquí podrás seguir lo más destacado que se diga en los medios de comunicación.
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