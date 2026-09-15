Javier Tebas carga contra el presidente de la FIFA: "Si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero"

Javier Tebas no dudó en mostrar su postura más crítica al ser cuestionado sobre el futuro organizativo del torneo y la continuidad del máximo mandatario del fútbol mundial en el marco del World Football Summit. "Sí", respondió con contundencia el presidente de LaLiga al plantearle si España debería replantearse seguir en la carrera del Mundial 2030 si Gianni Infantino sigue en el cargo.

A partir de ahí, el dirigente cargó directamente contra la figura del presidente de la FIFA: "Infantino... es que ya lo digo, el presidente de la federación para mí ha dicho una cosa... No es creíble Infantino, ¿no? O sea, ¿es creíble una persona que llama para que le quiten una tarjeta roja y la quitan en un Mundial jugándose lo que se juegan las selecciones? Es que no es creíble".

Tebas insistió en que no se trata de un hecho aislado en la gestión del dirigente internacional: "Es que ya lo viene haciendo con el tema de muchas cuestiones. Entonces, no es creíble".

Para concluir, el mandatario de la patronal española lanzó un pronóstico demoledor sobre el papel de España en la gran cita: "Si sigue Infantino, las posibilidades de que España tenga la final son ínfimas o cero".

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Estas declaraciones se producen en pleno pulso entre el presidente de LaLiga y la cúpula de la FIFA por la sede de la final del Mundial 2030. El detonante fue el anuncio de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol y miembro del Consejo de la FIFA, que aseguró que Casablanca —y su nuevo estadio en construcción— albergaría el partido decisivo del torneo.