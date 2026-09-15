Fali, sobre su dolorosa salida del Cádiz: "Me dicen que me despiden por estar gordo. Estuve jugando sin cobrar y nadie lo sabía"

Rafael Giménez Jarque, más y mejor conocido como Fali, rompió su silencio y cargó duramente contra el Cádiz, club del que fue despedido el pasado mes de enero. El central, ahora jugador del Xerez CD, se pasó por el programa 'El Larguero' de la 'Cadena SER' para recordar con dolor su abrupta salida del conjunto amarillo.

"Yo no me he retirado del Cádiz como yo quería. Yo fallé a la afición del Cádiz en ese gesto que hice", reconoce en referencia al episodio que protagonizó con la afición cadista cuando hizo un gesto de silencio después de que Iza Carcelén fuese pitado.

"Me daba mucho coraje que le pitaran. Iza era uno de ellos, de los que nos dolía el Cádiz. Él llora lágrimas de sangre igual que yo cuando estamos mal. Entonces me siento muy mal", justifica.

Admite que se equivocó en su forma de reaccionar y que quiso disculparse con la afición. Pero explica que durante cierto tiempo tuvo "un problema contractual con el Cádiz" y no podía comparecer públicamente porque "no tenía redes sociales y nunca me podía expresar".

Lamenta, eso sí, que dicha disculpa llegase demasiado tarde: "Tuve esa mala suerte de la rodilla y estuve seis meses parado, y tenía esas ganas de devolverle un poquito a la afición que tanto he querido y tanto me han querido a mí". Le quedará siempre la "espinita" de no poder reivindicarse sobre el campo.

Se muestra especialmente contundente al recordar su salida del Cádiz, asociada a un conflicto contractual que se remontaba a su etapa anterior en el club. Cuenta que, tras el descenso a Segunda, la entidad le pidió que se redujera el salario, y su respuesta fue afirmativa: "Pero no a lo que ellos querían", puntualiza.

"A mí me ha reventado todo"

"Estuve jugando sin cobrar lo que tenía que cobrar y nadie lo sabía. Jugué en Tenerife con 14 grapas sin cobrar por un contrato verbal. Un contrato verbal está muy bien. Es como si yo digo ahora que hice un contrato verbal con el Cádiz y me deben diez millones de euros, que me lo paguen", desarrolla.

En diciembre se decidió a renovar con el Cádiz y explica la situación tomó un giro de 180 grados meses después: "El señor Manolo Vizcaíno pasa de decir que soy intransferible a los seis meses, como el Cádiz va en play off y estamos bien, a decir que a Fali no lo necesitan".

Fali, durante la temporada 2020/21 / Román Ríos / EFE

"Vizcaíno pasa de decir que soy intransferible a despedirme por estar gordo. Me sentó muy mal porque había gente peor que yo jugando", expone. Unas declaraciones que se tomó con ironía porque tenía la seguridad de demostrar su valía sobre el terreno de juego. "A mí me ha reventado todo. Esto no era lo que yo esperaba", expresa.

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Pese a todo ello, el vínculo de Fali con el Cádiz sigue siendo el mismo: "Yo quiero mucho a mi Cádiz. Siempre voy a ser del Cádiz porque son muchos años aquí. Mis hijas viven aquí y aquí se van a quedar".