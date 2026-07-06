Unai Simón alarga su racha histórica en los mundiales y España rompe dos hitos más

Unai Simón sigue haciendo historia en el Mundial. España ha derrotado a Portugal por 0-1 gracias a un agónico gol de Mikel Merino en el tiempo añadido y ha certificado el pase a los cuartos de final manteniendo, una vez más, su portería a cero.

La selección de Luis de la Fuente no solo sigue invicta en el torneo, sino que ha establecido un registro inédito: nunca antes una selección había enlazado seis partidos consecutivos sin encajar un solo gol en una Copa del Mundo: los cinco del de 2026 más el de octavos de 2022, donde España cayó en penaltis ante Marruecos tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario.

Unai Simon en la previa de un encuentro del Mundial / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Partido sin mucho trabajo para Unai, pese a la tensión

El guardameta del Athletic volvió a tener un partido relativamente plácido. El trabajo más exigente llegó durante la primera mitad. Cristiano Ronaldo puso a prueba al internacional español con un potente disparo que Unai paró con absoluta seguridad y, minutos después, volvió a imponerse al capitán portugués tras un remate acrobático del luso dentro del área. Dos intervenciones que mantuvieron el empate antes del descanso.

El mayor sobresalto llegó precisamente antes del descanso con un violentísimo disparo de Nuno Mendes, desviado ligeramente por Pedro Porro, que terminó estrellándose contra el larguero cuando el estadio ya cantaba el gol. En la segunda mitad, Unai no tuvo que hacer más intervenciones, ya que Portugal no generó peligro hasta el gol de España, con dos disparos en el descuento que se marcharon fuera de la portería del español por poco.

Unai Simón atrapando un disparo de Cristiano Ronaldo / Mariscal / EFE

Récord tras récord

El encuentro también sirvió para confirmar otro hito histórico. Unai Simón ya había superado en dieciseisavos ante Austria los 517 minutos de imbatibilidad de Walter Zenga, un récord que permanecía intacto desde Italia 1990. Ante Portugal, en el minuto 40 del choque, España rebasó los 559 minutos que poseía Suiza como selección con más tiempo sin recibir un gol en una Copa del Mundo, pero con la selección helvética intercalando porteros.

Cuando todo apuntaba a la prórroga, apareció Mikel Merino en el tiempo añadido para desatar la locura española con el 1-0 definitivo. El tanto no solo clasificó a España para los cuartos de final, sino que permitió mantener intacta una racha defensiva que ya entra de lleno en la historia del fútbol.

Cinco partidos en el Mundial, cinco porterías a cero y un récord mundial que confirma a España como una de las grandes favoritas al título. Y en el centro de ese muro infranqueable aparece el nombre de Unai Simón, convertido ya en el guardameta más imbatible que ha conocido jamás la Copa del Mundo.