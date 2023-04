Adolfo, un jugador total que sigue siendo fundamental en el Barça

El colomense marcó dos goles con la selección española contra Brasil y lleva 15 con el Barça en el torneo liguero “Me encuentro muy bien y claro que gusta ayudar al equipo con goles, pero es un poco relativo”, dijo el ala a SPORT

Desde su llegada al Barça en 2016 tras una última temporada cedido en Industrias Santa Coloma, Adolfo Fernández se ha caracterizado por una capacidad de trabajo estajanovista que a veces esconde su enorme calidad, su olfato de gol y su carácter ganador.

El ala cumplirá 30 años en mayo y fue clave con Andreu Plaza, ahora con Jesús Velasco y también con Fede Vidal en la selección. En el Barça lleva ya dos Champions, tres Ligas, tres Copas de España, cuatro Copas del Rey y tres Supercopas.

Además, está considerado como uno de los mejores defensores del mundo en inferioridad, viene marcar un gol en cada uno de los dos amistosos con la ‘Roja’ ante Brasil y es el segundo máximo realizador liguero del equipo con 15 goles, tres menos que Sergio González.

En muchas ocasiones con menos foco mediático del que merece, Adolfo se mantiene firme en su humildad. “Me encuentro en un buen momento de forma. A veces juegas bien y te falta esa suerte para y otras las metes con el culo o de cualquier manera. Los goles son un poco relativos, aunque está claro que siempre gusta ayudar al equipo marcando”, explicó a SPORT.

Adolfo quiere ganar su cuarto título liguero | JAVI FERRÁNDIZ

“Yo me siento importante en el equipo. Son muchos años aquí y siempre he intentado dar el máximo en beneficio del grupo. El gol es importante, pero no es lo único que se tiene que premiar. Hay muchísimas cosas que puedes aportar tan importantes como los goles”, prosiguió el internacional español.

Con un punto más y un partido menos que Palma a cuatro jornadas del final, el Barça trabajará para acabar líder la fase regular. “Es muy importante ser primeros. Ya sabemos lo que es el factor pista en unos play-off. Es fundamental tenerlo a favor en todas las eliminatorias, porque el Palau es un apoyo muy importante para nosotros. Este año está todo muy igualado y cualquier equipo te puede complicar la vida, así que tenemos que estar muy concentrados los 40 minutos. No vale con pegar el salto cuando se nos ponen por delante, porque a veces no da tiempo. Eso va a ser clave”, añadió Adolfo con su habitual positivismo.

"Está siendo una temporada un poco irregular, porque hemos tenido demasiados altibajos. El equipo llega en buen momento a esta fase final de la temporada. Es una cuestión de estar conectados los 40 minutos y por eso nos han penalizado mucho esas desconexiones en algunos momentos de los partidos", concluyó.