Eibar - FC Barcelona: horario, dónde ver por TV y alineaciones probables del partido de la Liga F

El FC Barcelona sigue preparando su camino hacia La Romareda y San Mamés con una parada en Ipurua. El equipo dirigido por Jonatan Giráldez se medirá este martes al Eibar en un duelo correspondiente a la 28ª jornada de la Liga F en lo que será el último partido antes de disputar la final de la Copa frente a la Real Sociedad y la de la Champions League contra el Olympique de Lyon.

El conjunto blaugrana ya se proclamó matemáticamente campeón de la Liga F hace dos jornadas, tras su victoria por 1-4 en el Nuevo Los Cármenes contra el Granada. La merecida fiesta se llevó a cabo el pasado viernes en el Johan Cruyff: victoria por 7-0 y celebración con los más de 5.000 aficionados que acudieron al Estadi.

"Para nosotras, desde el punto de vista de la clasificación, es un partido intrascendente, pero necesitamos seguir preparando cosas de cara a la final de Copa contra la Real Sociedad y, por supuesto, la de la Champions ante el Lyon. Nos ayudará en la preparación, llevamos una temporada muy exigente y queremos llegar de la mejor manera posible", explicó Jonatan Giráldez en declaraciones a los medios oficiales del club culé.

En el encuentro de la primera vuelta, disputado a primeros de diciembre, el Barça logró imponerse por 5-0, aunque no pudo inaugurar el luminoso hasta el minuto 57 con un tanto de Graham Hansen. "Es un equipo que defiende con muchas jugadoras, con muy poco espacio entre líneas y muy cerca del área. Será un partido similar al que plantearon en el Johan, pero necesitamos tener esa capacidad de abrir la lata rápido y crear muchas ocasiones desde el inicio y adelantarnos en el marcador", apuntaba el técnico blaugrana.

El Eibar, por su parte, tras un gran final de temporada tiene, prácticamente, asegurada la permanencia en la Liga F. Tan solo ha perdido un partido de los últimos siete encuentros, con tres victorias y tres empates. Eso sí, es el segundo equipo de la competición que menos goles ha anotado en todo el curso (21), tan solo empeorado por el Sporting Huelva (17), equipo ya descendido.

Para este partido, el técnico gallego no ha convocado a algunas de las teóricas titulares para darles descanso en vistas de las dos próximas finales, nos referimos a Cata Coll, Paredes, Bronze, Ona Batlle, Patri, Pina y Mariona. Por lo tanto, se espera un once con varias rotaciones, y manteniendo el ritmo de competición de algunas futbolistas que no participaron frente al Athletic el viernes pasado, como podrían ser Keira Walsh, Fridolina Rolfö o Salma Paralluelo.

El regreso de Mapi

Una de las noticias del día tuvo lugar en la sesión de entrenamiento del lunes por la mañana. Mapi León volvió a realizar parte del trabajo con el resto del grupo, tal y como publicó el FC Barcelona en sus redes sociales. La defensa sigue avanzando a buen ritmo en su recuperación, después de ser intervenida de la rodilla por una rotura del menisco en diciembre. De hecho, hace un mes empezó a hacer trabajo individual de campo, después de unos meses en el gimnasio.

Precisamente, la central zaragozana ya viajó con el equipo a Londres para estar cerca de sus compañeras durante la vuelta de las semifinales de la Women's Champions League frente al Chelsea. Las blaugranas remontaron la eliminatoria en Stamford Bridge y obtuvieron un billete hacia la final de la máxima competición europea en San Mamés contra el Olympique de Lyon; aunque está totalmente descartada para este partido y su regreso se espera ya para la próxima temporada.

Mapi, además, ya estuvo sobre el césped del Estadi Johan Cruyff el pasado viernes durante la celebración del Barça con su afición, tras la consecución del título de Liga: el noveno de la historia y el quinto de forma consecutiva. La '4' blaugrana fue una de las futbolistas más aclamadas por los aficionados que acudieron a la fiesta culé.

Horario y dónde ver por TV el partido de la Liga F

El encuentro entre el FC Barcelona y el Athletic Club tendrá lugar este martes, 14 de mayo, a partir de las 18.00h en Ipurua.

Y podrá verse en televisión a través de la plataforma DAZN.

Alineaciones probables del Eibar - FC Barcelona

Eibar : María Miralles; Andrea Sierra, Elba, Jujuba, Carla Andrés, Eider; Arene Altonaga, Amani, Esperanza Pizarro; Laura Camino y Ane Campos.

: María Miralles; Andrea Sierra, Elba, Jujuba, Carla Andrés, Eider; Arene Altonaga, Amani, Esperanza Pizarro; Laura Camino y Ane Campos. FC Barcelona: Gemma Font; Marta, Engen, Martina, Lucia Corrales; Walsh, Aitana, Dragoni; Bruna, Salma y Rolfö.

Como siempre, podrás seguir toda la información relativa al equipo y al partido en la web de SPORT