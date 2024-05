Deco se queja de las filtraciones: "No sé de dónde salen..."

El Barça se mide este lunes por la noche a la Real Sociedad en el último partido correspondiente a la jornada número 35 de la Liga en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Los blaugrana tienen, pese a haber dicho adiós al título, mucho en juego porque el empate en el último suspiro del Girona ante el Alavés en Vitoria les permite depender de sí mismos para ser segundos, posición que da acceso a disputar la próxima Supercopa de España.

Xavi, técnico del equipo, ha pasado por los micrófonos de 'M+' para analizar la previa. Ha comentado, sobre los cambios en el once que "tenemos un calendario apretado, siete días en tres partidos, y el equipo necesita rotaciones. Es bueno para la competitividad del grupo". También habló de la posesión, que la Real Sociedad se la quitó en Anoeta: "Prácticamente es el único rival que nos la ha quitado. Hemos estado cerca con otros rivales, pero la Real nos apretó muy bien. Nos costó progresar. Vamos a intentar dominar más y mejor que en San Sebastián".

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona / VALENTÍ ENRICH

El director deportivo blaugrana, Deco, fue otro de los protagonistas en la previa de Montjuïc. Y aprovechó para mostrar su malestar por las continuas noticias que aparecen en la prensa sobre la planificación en materia de fichajes, cesiones, bajas... Su respuesta llegó cuando le preguntaron sobre el futuro de Vitor Roque y la idea que, en ese sentido, tendría el club de cederle: "Es normal, cuando no hay fútbol, que haya noticias. Es muy difícil sin fútbol en diez días. El Barça genera mucho debate".

Fue entonces cuando manifestó su queja: "Lo que vamos a hacer... El debate tiene que ser interno, no podemos estar discutiendo de lo que vamos a hacer. El futuro se piensa en casa, no en la prensa ni los periódicos". Y añadió: "Son pocas las personas que son responsables en el área de fútbol. Estoy yo, el presidente, Joan Laporta, el entrenador... Si no sale estos, no sé de dónde salen las cosas. Estamos acostumbrados".