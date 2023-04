Antonio Pérez ya es presente para el Barça

A sus 22 años, el cierre jiennense se doctoró con dos partidos con la selección en los amistosos ante Brasil “Se ha ganado el respeto de sus compañeros y ya puede aportar liderazgo”, destacó Jordi Torras a SPORT

Los dos amistosos de la selección española saldados con sendas derrotas ante Brasil (2-4 en Zaragoza y 4-5 en Teruel) han servido para confirmar la imparable eclosión del azulgrana Antonio Pérez. Después de rayar a gran nivel el domingo en el Príncipe Felipe, el cierre vio multiplicados sus minutos el lunes por la lesión en el calentamiento de Mellado (Jimbee Cartagena) y respondió con una sensacional actuación.

A sus 22 años, el jiennense ya es una realidad y no dudó a la hora de echarse el equipo a sus espaldas con una excelente labor en la marca de su compañero de equipo Ferrao, en la salida de balón con potencia y con criterio desde la retaguardia e incluso marcando un golazo con un potente disparo en una cabalgada por la derecha (el 3-1).

Antonio Pérez, con SPORT en el Palau | VALENTÍ ENRICH

Fichado el pasado verano como una apuesta personal del mánager deportivo de la sección Jordi Torras tras años de meticuloso seguimiento, Antonio ha ido dando pasos adelante desde su llegada en un curso arduo al pasar de vivir con sus padres en Jaén a hacerlo en Barcelona. Por cierto, que llegó con su flamante Licenciatura en Derecho bajo el brazo.

“Sus minutos han ido de menos a más. Se ha adaptado muy bien desde el trabajo en los entrenamientos. Empezó muy bien, después tuvo un bajón que él mismo nos comentó y después ha vuelto a ser el jugador que esperábamos. Era prioritario traerlo para que aprenda de los veteranos lo que supone jugar aquí”, explicó Torras a SPORT.

Jordi Torras, en su despacho en la Ciutat Esportiva | FCB

“Cuando traemos un fichaje de fuera y más si es tan joven como Antonio, la primera temporada siempre es de adaptación. Ya nos ha demostrado que puede ser un jugador de presente y que ya puede aportar protagonismo y liderazgo porque se ha ganado el respeto de sus compañeros”, recalcó.

“Ahora tiene que ser importante por la pérdida de Sergio (Lozano), pero hay que ir paso a paso con él y no se le puede meter presión a un chico de 22 años. Tiene mucho margen de mejora y lo sabemos todos, incluidos sus compañeros. Jesús (Velasco) seguirá contando mucho con él, porque no tiene miedo a dar responsabilidad a los jóvenes y él no tiene miedo de asumirla”, prosiguió el mítico excierre del Barça y de la 'Roja'.

“Está entrenando y compitiendo con los mejores, teniendo minutos de mucho protagonismo en momentos importantes. Va de menos a más y estamos muy contentos con su trabajo”, concluyó Torras.